У Кравчука назвали умову і формат участі США в переговорах по Донбасу

Сергій Гармаш спрогнозував ймовірність участі США в переговорах по Донбасу / УНІАН

Ідея участь представників США в переговорах по Донбасу обговорювалася в ході зустрічі з американськими сенаторами, заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Єдине, я сподівався, що вони запропонують кандидатуру на модератора політичної підгрупи або гуманітарної. На сьогоднішній день ротація відбулася, вже оголошені змінники, відповідно, залишається мало можливостей. Може бути, підгрупа з безпеки, оскільки сьогодні посол Чевік поєднує посади керівника СММ ОБСЄ і модератора підгрупи з безпеки. Але для цього потрібно його бажання і рішення ОБСЄ", - розповів він в ефірі каналу Україна 24.

Він вважає, що призначення спецпредставника від США є реальним, тому що навіть РФ фактично дала на це згоду.

"Інше питання: його статус і роль в "нормандській" четвірці – просто спостерігача, хоча це теж ефективно, або людини з дорадчим або вирішальним голосом. Два варіанти найбільш ймовірних на сьогодні-модератор якийсь з підгруп або призначення спецпредставника", - заявив Гармаш.

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Нормандські переговори - про що повідомлялося раніше:

Нагадаємо, остання зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та РФ відбулася 19 квітня в режимі відеоконференції. За її підсумками сторони підтвердили прагнення до дотримання перемир'я на Донбасі, узгодженого 22 липня 2020 року.

Як заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки-президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту. Однак для цього необхідно виконати домовленості, досягнуті сторонами в Парижі в грудні 2019 року.

Раніше глава офісу президента України Андрій Єрмак після завершення засідання радників лідерів країн нормандської четвірки заявив, що Україна сформувала безліч пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню на Донбасі.

За словами Єрмака, питання про приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу не обговорювалося.