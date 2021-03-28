У Кравчука повідомили про важливу дату щодо перемир'я на Донбасі

Арестович озвучив план перемир'я на Донбасі / УНІАН

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, що до вівторка 30 березня повинні бути результати переговорів Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

"Точно знаю, що консультації йдуть і зараз теж, і вони будуть йти завтра, а у вівторок і середу буде засідання ТКГ, воно завжди дводенне. Перший день - засідання підгруп, у середу -на загальному рівні. І ми повинні, по ідеї, вийти на щось до вівторка. На що - поки невідомо. Дотримується принцип конфіденційності. Ми не будемо чинити, як росіяни, які зливають нібито якісь кластери, які ми не коментуємо, не підтверджуємо, тому що вірні дипломатичному етикету. Все, що відбувається з 2014 року, відбувається конфіденційно, до преси виходять тоді, коли укладені конкретні угоди", — сказав Арестович, передає Україна 24.

Арестович підкреслив, що поки про вихід з режиму перемир'я мова не йде.

"Зараз головним завданням є повернутися до повного і всеосяжного припинення вогню. У нас неблагополучно, у нас є проблеми. Але режим припинення вогню - це домовленість, досягнута в нормандському форматі. Щоб декларувати вихід з нього, повинен бути проведений повний спектр консультацій, і сторони повинні визнати, що він фактично не діє. Але зараз вектор протилежний - принаймні три сторони роблять все для того, щоб повернутися до повного і загального перемир'я", — сказав він.

читайте такожУ слузі народу назвали сценарій участі США в переговорах щодо Донбасу

Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред: