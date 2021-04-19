У Кравчука розкрили підсумки зустрічі в нормандському форматі

Війна на Донбасі / УНІАН

19 квітня, відбулася зустріч радників глав держав нормандської четвірки у режимі відеоконференції і всі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню.

Як повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі, сторони обговорили практичні кроки для реалізації цієї пропозиції.

"Всі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Сьогодні відбулася зустріч радників глав держав нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в режимі відеоконференції",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головною темою зустрічі представників глав держав нормандської четвірки стало обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню.

"Навіть прозвучала цікава пропозиція - провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах", - йдеться в повідомленні.

читайте такожУ Кравчука назвали причину перенесення термінових переговорів щодо Донбасу

Конкретні заходи, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в підгрупі з безпеки ТКГ, відповідне засідання якої заплановано на завтра, 20 квітня.

Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред: