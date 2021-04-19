У Кравчука розкрили підсумки зустрічі в нормандському форматі

Як повідомили в ТКГ, всі представники нормандської четвірки підтвердили прагнення до припинення вогню.
19 квітня, відбулася зустріч радників глав держав нормандської четвірки у режимі відеоконференції і всі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню.
Як повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі, сторони обговорили практичні кроки для реалізації цієї пропозиції.
"Всі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Сьогодні відбулася зустріч радників глав держав нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в режимі відеоконференції",- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що головною темою зустрічі представників глав держав нормандської четвірки стало обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню.
"Навіть прозвучала цікава пропозиція - провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах", - йдеться в повідомленні.
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Конкретні заходи, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в підгрупі з безпеки ТКГ, відповідне засідання якої заплановано на завтра, 20 квітня.
Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 5 квітня бойовики на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. В результаті ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.
- Наступного дня бойовики атакували українських військових на Донбасі. В результаті мінометного обстрілу і підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.