У Кравчука розкрили підсумки засідання ТКГ щодо перемир'я на Донбасі

За словами Сергія Гармаша, сьогодні був проведений "п'ятигодинний спектакль".
Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповів підсумки переговорів щодо перемир'я на Донбасі.
Як повідомив Гармаш, після п'ятигодинного засідання ТКГ не змогла домовитися про повернення перемир'я на Донбасі.
Україна і Росія змогли прийти до компромісу, але прийняти рішення завадили "російські маріонетки".
За словами Гармаша, сьогодні до переговорів ТКГ приєдналися представник Кремля Дмитро Козак, а також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Не домовилися, на жаль, ні про що. Хоча п'ять годин працювали саме по треку підгрупи з безпеки. Вклинився в її роботу пан Козак і залучили до її роботи пана Єрмака, навіть погодили компромісний текст, на який погодилася Україна і Росія, але пані Ніканорова (представник "ДНР" - ред.) фактично заблокувала цей процес", - заявив Гармаш, передає РБК-Україна.
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На думку Гармаша, сьогоднішній "п'ятигодинний спектакль" був проведений для того, щоб показати суб'єктність"Л/ДНР".
"В результаті - дотримання режиму "тиші", яке мало розпочатися з 12-ї години завтрашнього дня, не почнеться. Домовленість не була досягнута. "Маріонетки" Москви заблокували це рішення", - додав Гармаш.
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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до господаря Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- Російський президент Володимир Путін 22 квітня сказав, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії і України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- Заступник голови АП РФ Дмитро Козак 23 квітня запропонував провести переговори на Донбасі за участю України, Росії, Франції, Німеччини, а також "ДНР" і " ЛНР".
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що представники бойовиків "ДНР" і "ЛНР" відстоюють позицію російської сторони, тому їх участь у переговорному процесі не буде конструктивною.