У Кравчука розкрили підсумки засідання ТКГ щодо перемир'я на Донбасі

ТКГ не змогла домовитися про перемир'я на Донбасі / УНІАН

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповів підсумки переговорів щодо перемир'я на Донбасі.

Як повідомив Гармаш, після п'ятигодинного засідання ТКГ не змогла домовитися про повернення перемир'я на Донбасі.

Україна і Росія змогли прийти до компромісу, але прийняти рішення завадили "російські маріонетки".

За словами Гармаша, сьогодні до переговорів ТКГ приєдналися представник Кремля Дмитро Козак, а також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Не домовилися, на жаль, ні про що. Хоча п'ять годин працювали саме по треку підгрупи з безпеки. Вклинився в її роботу пан Козак і залучили до її роботи пана Єрмака, навіть погодили компромісний текст, на який погодилася Україна і Росія, але пані Ніканорова (представник "ДНР" - ред.) фактично заблокувала цей процес", - заявив Гармаш, передає РБК-Україна.

читайте такожУ Кравчука різко висловилися про відмову Росії щодо перемир'я на Донбасі

На думку Гармаша, сьогоднішній "п'ятигодинний спектакль" був проведений для того, щоб показати суб'єктність"Л/ДНР".

"В результаті - дотримання режиму "тиші", яке мало розпочатися з 12-ї години завтрашнього дня, не почнеться. Домовленість не була досягнута. "Маріонетки" Москви заблокували це рішення", - додав Гармаш.

читайте такожУ Кравчука різко висловилися про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред: