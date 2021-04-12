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У Кравчука розповіли, як бойовики на Донбасі готуються до наступу

12 квітня 2021, 20:18
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За словами Гармаша, бойовики замінували деякі підступи до Донецька.

Сергій Гармаш
Сергій Гармаш розповів про ситуацію на Донбасі / liga

Бойовики на окупованих територіях посилюють військову активність, і готуються до можливого наступу на Донбасі.

Як розповів член української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш, на вулицях Донецька стало більше озброєних людей.

"Мої колеги з Донецька повідомляють, що візуально помітно, що стало більше озброєних людей. Від інших джерел, що мають контакти з військовими, відомо, що заміновані деякі мости на підступах до Донецька в разі наступу або контрнаступу української армії. Воєнізація там видно. Військові там до чогось готуються - важко зараз сказати, до нападу або оборони", - заявив Гармаш.

За його словами, ці події поки не відображаються на засіданні ТКГ.

"На минулому засіданні ще два тижні тому так гостро питання не стояло. Подивимося, як вони будуть себе вести в середу. Я думаю, вони (бойовики в ОРДЛО – ред.) поводяться тим нахабніше, чим нахабніше поводиться Росія. А Росія поводиться впевнено настільки, наскільки ми їй дозволяємо. Якщо Росія бачить якусь слабкість, поступки, то вона підсилює свої апетити, свою агресію і у військовому плані, і в політичному", - підкреслив член української делегації в ТКГ, передає Україна 24.

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Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:

  • 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових.
  • 6 квітня бойовики атакували українських військових на Донбасі. В результаті мінометного обстрілу і підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.
  • Прес-екретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна з Україною неможлива, і ніхто не розглядає таку можливість. За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія буде рухатися до війни.

бойовики війна на Донбасі Сергій Гармаш
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