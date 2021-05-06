У Кравчука розповіли про вирішення важливого питання на переговорах щодо Донбасу

Сергій Гармаш висловився про обмін полоненими / Радіо Свобода

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповів, що на переговорах щодо Донбасу є передумови для вирішення важливого питання щодо обміну полоненими.

Як розповів Гармаш, російська делегація в ТКГ по Донбасу в питанні обміну полоненими пропонувала передати Україні чотирьох жінок, але представники окупантів виступили проти цього.

"На останньому засіданні ТКГ висловлювалися ідеї з боку російської делегації віддати все-таки Україні тих чотирьох жінок, яких передбачалося ще наприкінці минулого року віддати Віктору Медведчуку, приватній особі. Тоді ця угода зірвалася, тому що Медведчук не уповноважений державою забирати людей. Зараз ОРДЛО на пропозицію Росії заявили, що не готові до такого обміну", - розповів Гармаш, передає Україна 24.

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За словами Гармаша, Україна пропонувала варіант обміну "9 на 9" і теж не отримала позитивну відповідь.

"Але сам факт того, що питання піднімалося Росією і Україною, дозволяє сподіватися, що цей процес почне рухатися... вперше за всю мою роботу в ТКГ я побачив реальну надію, передумову до обмінного процесу", — підкреслив він.

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