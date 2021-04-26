У Кравчука різко висловилися про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Сергій Гармаш висловився про зустріч Зеленського і Путіна / ukr.radio

Представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що зустріч між президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним навряд чи відбудеться.

Як написав Гармаш у Facebook, шанси на такі переговори двох лідерів держав дорівнюють нулю.

"Дипломатія, геополітика - це такі процеси, в яких слова, іноді, говоряться заради самих слів, а не дій. Часто слова - це і є дії, особливо сигнали, і, особливо, якщо вони викликали відповідну реакцію противника. У дипломатії (особливо поки армія накопичує ресурси) важливо не реагувати, а викликати реакцію противника, нав'язувати йому свій порядок денний, теми для обговорень, наративи, часом – просто залучати в діалог. Іноді метою діалогу є не конкретне рішення в його результаті, а сам діалог. Саме до цієї категорії дій я відношу пропозиції і заяви Зеленського і Путіна щодо двосторонньої зустрічі", - пояснив Гармаш.

Гармаш зазначив, що, як заявив Кремль, такий саміт може бути присвячений обговоренню двосторонніх відносин. А значить переговори не включають в себе окуповані території Донбасу і Криму.

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"А для Зеленського немає сенсу зустрічатися з Путіним і не обговорювати ці теми, тому що саме вони є головною проблемою у відносинах двох країн, проблемою, що затьмарює всі інші разом узяті. І про що вони ще можуть говорити – я не розумію і не уявляю. Як не зрозуміє цього і українське суспільство. Тому шансів на такі переговори (в Москві, на Донбасі або де б то не було) – нуль", – підкреслив Гармаш.

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