У Кравчука різко висловилися про відмову Росії щодо перемир'я на Донбасі

Сергій Гармаш про переговори щодо Донбасу / Радіо Свобода

Член української делегації в Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш розповів подробиці, чому на переговорах по Донбасу Росія відмовилася підтвердити свою прихильність угоді про припинення вогню.

"На жаль, дійсно, знову "домовилися домовлятися", причому сьогодні був досить цинічний момент, коли Леонід Макарович Кравчук запропонував повернутися до режиму тиші з 00:00, запропонував усім сторонам підтримати це, а потім ще посол Чевік, модератор підгрупи з безпеки, запропонував зробити заяву, в якій би сторони підтвердили свою прихильність угоді про припинення вогню. І Росія, одна проти двох, відмовилася його підтримати, посилаючись на те, що вже є така угода, навіщо її ще раз підтверджувати", - розповів Гармаш, передає Україна 24.

За словами Гармаша, "ми всі прекрасно розуміємо, що перезавантаження потрібне, тому що режиму тиші за фактом немає".

Водночас українська сторона вважає "критично важливим" повернення до повного дотримання режиму "тиші" на Донбасі та посилення контролю за його виконанням.

"Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконано головну, базову умову - досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню", - зазначили в українській делегації ТКГ.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 14 квітня.

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