У Кравчука зробили важливу заяву щодо обміну полоненими з ОРДЛО

Йде робота з уточнення списків з обміну полоненими, розповіла Тетяна Іванова.
Україна отримала від представників окупаційної влади на Донбасі списки на обмін полоненими.
На сьогоднішній день йде робота з уточнення списків, заявила учасник української делегації в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Тетяна Іванова в ефірі телеканалу Україна 24.
Вона нагадала про те, що ще взимку українська сторона передала свої списки на обмін полоненими і весь цей час наполягала, що б дзеркально були передані списки з боку ОРДЛО.
"Дуже довго ці списки не передавалися, і в квітні цього року ми все-таки ці списки отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють. Це, нарешті, сталося, і це дуже істотний крок, який дає надію, що ми дійдемо до того, що обмін відбудеться", - заявила Іванова.
Учасник української делегації в ТКГ додала, що на сьогодні складно говорити про те, скільки українців можуть бути звільнені з окупованої території.
читайте такожОкупанти Донбасу почали погоджувати список обміну полоненими - ЗМІ
Обмін полоненими на Донбасі:
- Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що в рамках наступного обміну полоненими з бойовиками планується звільнити близько 100 осіб з кожного боку.
- До того представник Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов звинуватив українську сторону в нібито зриві підготовки обміну утримуваними особами.
- Передача полонених українців з рук бойовиків угруповань " Л / ДНР" через посередництво нардепа Віктора Медведчука призупинена. Про це в ефірі П'ятого каналу заявив керівник української делегації в Тристоронній контактній групі (і екс-президент України) Леонід Кравчук.