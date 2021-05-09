У Кравчука зробили важливу заяву щодо обміну полоненими з ОРДЛО

В ОРДЛО передали списки на обмін полоненими / @president.gov.ua

Україна отримала від представників окупаційної влади на Донбасі списки на обмін полоненими.

На сьогоднішній день йде робота з уточнення списків, заявила учасник української делегації в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Тетяна Іванова в ефірі телеканалу Україна 24.

Вона нагадала про те, що ще взимку українська сторона передала свої списки на обмін полоненими і весь цей час наполягала, що б дзеркально були передані списки з боку ОРДЛО.

"Дуже довго ці списки не передавалися, і в квітні цього року ми все-таки ці списки отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють. Це, нарешті, сталося, і це дуже істотний крок, який дає надію, що ми дійдемо до того, що обмін відбудеться", - заявила Іванова.

Учасник української делегації в ТКГ додала, що на сьогодні складно говорити про те, скільки українців можуть бути звільнені з окупованої території.

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Обмін полоненими на Донбасі: