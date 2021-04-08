У Кравчука висунули звинувачення проти РФ через загибель дитини на Донбасі

Стало відомо про загибель дитини в Донецькій області / @vysotskiy.ap

Радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович прокоментував ситуацію навколо загибелі дитини на окупованому Донбасі.

Як підкреслив він в ефірі Громадьского радіо, дитина на окупованому Донбасі загинула в результаті детонації вибухового пристрою, знайденого у дворі.

Арестович уточнив, що мова йде про загибель п'ятирічного хлопчика в селищі Олександрівське в районі окупованого Єнакієво.

"Це свідчить про те, що російська сторона мало того, що окупувала нашу землю, вона там розкидає небезпечні вибухові пристрої, штатні або нештатні, через які гинуть громадяни України, в тому числі 5-річна дитина", - зазначив Арестович.

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