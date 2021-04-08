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У Кравчука висунули звинувачення проти РФ через загибель дитини на Донбасі

8 квітня 2021, 12:57

Олексій Арестович прокоментував ситуацію навколо загибелі дитини на окупованому Донбасі.

В ОРДО загинула дитина
Стало відомо про загибель дитини в Донецькій області / @vysotskiy.ap

Радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович прокоментував ситуацію навколо загибелі дитини на окупованому Донбасі.

Як підкреслив він в ефірі Громадьского радіо, дитина на окупованому Донбасі загинула в результаті детонації вибухового пристрою, знайденого у дворі.

Арестович уточнив, що мова йде про загибель п'ятирічного хлопчика в селищі Олександрівське в районі окупованого Єнакієво.

"Це свідчить про те, що російська сторона мало того, що окупувала нашу землю, вона там розкидає небезпечні вибухові пристрої, штатні або нештатні, через які гинуть громадяни України, в тому числі 5-річна дитина", - зазначив Арестович.

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Що відомо про новий фейк РФ по Донбасу:

  • Раніше Арестович заявив, що ніяких докладних даних про подію в "ДНР" поки ніхто не представив. Він не виключив, що цей фейк може бути перевіркою реакції Києва перед серйознішими провокаціями.
  • Як відомо спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін зажадав виключити Україну з Ради Європи після появи фейку про те, що нібито в результаті удару безпілотника ЗСУ на Донбасі загинула дитина 2016 року народження.
  • У свою чергу блогер Олександр Коваленко уточнив, що пропагандисти РФ синхронно і активно включилися в поширення фейку, що в Олександрівці на околиці Донецька в результаті дій ЗСУ загинула дитина.
  • Він пояснив, що пропагандистам РФ було принципово важливо поширити фейк про те, що село Олександрівське знаходиться поблизу Донецька, а саме, навмисне сплутати його з прифронтовим селом Олександрівка, що знаходиться на лінії фронту.
  • Він зазначив, що село Олександрівське, в якому стався трагічний інцидент, знаходиться в найглибшому тилу окупантів і жоден дрон ЗСУ туди просто не може долетіти.
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