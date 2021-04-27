У Кравчука заявили про нові дії Росії у переговорах щодо Донбасу

Росія висунула Україні нову умову на переговорах щодо Донбасу / Радіо Свобода

Представник окупованих територій в українській делегації у політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Російська Федерація намагається викинути переселенців з переговорів Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як пише Гармаш у Facebook, цією метою вона підключає до роботи "експертів" з окупованих районів.

За його словами, сьогодні на неформальних переговорах представник Росії вдруге виступив з пропозицією повернутися до роботи в колишньому складі "повноважних представників".

"Тобто, мета - повернути монополію на представництво в переговорах від ОРДЛО московським маріонеткам, викинути з переговорного процесу переселенців. Ми сильно заважаємо Росії в суб'єктивізації ОРДЛО як сторони конфлікту. А для неї в цьому - весь сенс Мінська", - зазначив Гармаш.

Він також додав, що сьогодні позиція України залишилася незмінною - присутність "експертів" від "ЛДНР" означає вихід української сторони з переговорної кімнати.

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