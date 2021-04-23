У Кулеби запропонували несподіваного посередника в переговорах Зеленського з Путіним

Лідеру Ізраїлю запропонували стати посередником на переговорах між Росією та Україною.
Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху стати посередником на переговорах з Росією, заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
Як підкреслив він в ефірі ізраїльського телеканалу i24NEWS, у Нетаньяху хороші відносини і з президентом України Володимиром Зеленським, і з його російським колегою Володимиром Путіним.
"Я радий заявити, що прем'єр-міністр не сказав "ні". Він сказав, що постарається зробити все, що в його силах. Ми раді, що пан Нетаньяху не відхилив цю місію, а навпаки - він показав свій інтерес і бажання допомогти", — додав Корнійчук.
Відзначимо, що раніше Нетаньяху направив Зеленському відкритий лист, в якому теж виступив за розширення дружби і співпраці.
"Я впевнений, що Ізраїль і Україна продовжать тісно працювати разом, шукати нові шляхи розширення дружби між нашими країнами для подальшого просування кооперації у всіх сферах спільних інтересів", — повідомляє Інтерфакс-Україна.
Крім того, Нетаньяху подякував президенту України за привітання з 73-м днем незалежності країни і додав, що протягом цього періоду Ізраїль пережив "значну трансформацію".
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Ізраїлі могла відбутися зустріч президента Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним.
Переговори Зеленського з Путіним:
- Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава РФ точно не буде обговорювати з українським колегою Володимиром Зеленським питання Криму.
- Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч у будь-якій точці Донецької та Луганської областей, де продовжують йти бойові дії.
- Президент Росії відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі і запросив до Москви.
- В офісі президента України розповіли про те, що після того, як в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі відбулося різке загострення, президентська адміністрація відправила запит на переговори з лідерами нормандської четвірки. Проте, Путін відмовився від дискусії з Зеленським.
- Зеленський 16 квітня за підсумками переговорів з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Меркель заявив, що він планував поговорити і з главою РФ, однак Путін вирішив не брати участь у дискусії щодо Донбасу.