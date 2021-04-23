У Кулеби запропонували несподіваного посередника в переговорах Зеленського з Путіним

У МЗС опрацьовують варіанти зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним / Reuters

Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху стати посередником на переговорах з Росією, заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Як підкреслив він в ефірі ізраїльського телеканалу i24NEWS, у Нетаньяху хороші відносини і з президентом України Володимиром Зеленським, і з його російським колегою Володимиром Путіним.

"Я радий заявити, що прем'єр-міністр не сказав "ні". Він сказав, що постарається зробити все, що в його силах. Ми раді, що пан Нетаньяху не відхилив цю місію, а навпаки - він показав свій інтерес і бажання допомогти", — додав Корнійчук.

Відзначимо, що раніше Нетаньяху направив Зеленському відкритий лист, в якому теж виступив за розширення дружби і співпраці.

"Я впевнений, що Ізраїль і Україна продовжать тісно працювати разом, шукати нові шляхи розширення дружби між нашими країнами для подальшого просування кооперації у всіх сферах спільних інтересів", — повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, Нетаньяху подякував президенту України за привітання з 73-м днем незалежності країни і додав, що протягом цього періоду Ізраїль пережив "значну трансформацію".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Ізраїлі могла відбутися зустріч президента Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним.

Переговори Зеленського з Путіним: