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У Лаврова направили ноту протесту МЗС України та висунули звинувачення

21 травня 2021, 11:32

Йдеться про акцію біля стін посольства Росії в Києві зі звинуваченням РФ у допомозі ХАМАС.

Посольство РФ направило в МЗС ноту протесту
МЗС Росії / Reuters

В Міністерство закордонних справ спрямована нота протесту посольством Росії в Києві.

Як заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ході брифінгу, що транслювався в Facebook МЗС РФ, нота спрямована у зв'язку з акціями в Києві.

Речник МЗС Росії розповіла, що йдеться про акцію біля стін посольства Росії в Києві. Учасники висловлювали протест проти діяльності ХАМАС, який нібито отримує допомогу з Москви.

"Звучали антиросійські гасла, образи. Був заблокований в'їзд на територію нашої дипломатичної місії. Посольством була направлена нота протесту Міністерству закордонних справ України", - додала Захарова.

У Раді зареєстровано проект постанови щодо ХАМАС

Зазначимо, що раніше у Верховній Раді України був зареєстрований проект постанови про засудження діяльності Радикальної ісламської організації ХАМАС і визнання її терористичною організацією.

Як розповіла народний депутат від партії Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці в Facebook: "Україна повинна визнати ХАМАС терористичною організацією. Такий проект постанови я зареєструвала тільки що в Раді".

Василевська-Смаглюк підкреслила, що ініціативу вже підтримали 80 народних депутатів з різних партій.

"Фактично Україна цим кроком приєднується до цивілізованого світу, до наших стратегічних партнерів-Євросоюзу, США, Канади, а також Великобританії і Японії, які давно визнали цей радикальний рух терористичною організацією. Крім того, такими діями ми робимо крок назустріч Ізраїлю. І цей крок давно назрів. Не в останню чергу тому, що головною країною, яка не тільки не визнає ХАМАС терористичною організацією, а й політично підтримує цей рух, є Російська Федерація, яка радо приймає ватажків Хамасу в Москві, і чий міністр закордонних справ називає їх "дорогими друзями", – написала вона.

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Також Василевська-Смаглюк зазначила, що Кремль "використовує терористів ХАМАСу для тиску на США, щоб вимагати поступок з інших питань. Зокрема, про визнання анексії Криму та щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі, а фактично - для легітимізації російської агресії проти України, на умовах Москви".

"Місце України з тими державами-партнерами, які поважають міжнародне право і дотримуються мирних намірів у глобальній політиці. Сьогоднішню ініціативу я вважаю проявом вірності України європейським цінностям. Сподіваюся зал підтримає цю ініціативу і ми почнемо нову сторінку в нашій зовнішній політиці. Сторінку, яка допоможе Україні як самостійному геополітичному гравцеві зробити свій внесок у встановлення миру на Близькому Сході", – підсумувала нардеп.

читайте такожЕскалація між Газою та Ізраїлем вигідна обом сторонам

Раніше повідомлялося про те, що в ХАМАС заявили про згоду на припинення вогню з Ізраїлем. У свою чергу Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за припинення вогню по Сектору Газа.

ХАМАС

Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.
Це палестинський ісламістський рух, що править в Секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам.

ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США та Японії, Європейському Союзі, також він заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають лише військове крило ХАМАС.

У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнали, рух вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.

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