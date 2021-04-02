У Лаврова оцінили ймовірність війни між Україною і Росією

У РФ оцінили ймовірність військового конфлікту з Україною / Фото УНІАН

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації прокоментували ймовірність збройного зіткнення між Україною та РФ.

Як повідомляє РІА Новості, заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко прокоментував чутки про те, що військовий конфлікт між Україною і Росією можливий.

За його словами, Росія абсолютно не зацікавлена у військовому конфлікті між Києвом і Москвою.

"Росія не зацікавлена в будь-якому конфлікті з Україною, тим більше військовому", — сказав Руденко.

Розмови про майбутній конфлікт між Україною і Росією він назвав "черговим фейком".

Як відомо, останнім часом в РФ були помічені армійські частини з технікою, які прямували в бік кордону з Україною.

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Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України пов'язано з тим, що активність НАТО "зобов'язує бути напоготові" і додав, що російські війська "ніколи не брали участь і не беруть" в конфлікті на сході України.

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