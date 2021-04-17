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У Лаврова заговорили про "помсту" після висилки дипломата РФ з України

17 квітня 2021, 19:25

Російська влада оцінила рішення про висилку дипломата РФ з України.

У РФ оцінили висилку дипломата з Києва
У МЗС РФ прокоментували висилку дипломата з Києва / Reuters

У російському Міністерстві закордонних справ оцінили висилку старшого дипломата РФ у відповідь на звинувачення українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка у шпигунстві і його висилці з Росії.

Російська влада вважає висилку дипломата РФ з України не дзеркальним Заходом, а дипломатичною помстою, повідомляє РІА Новості.

За словами інформованого джерела в російському зовнішньополітичному відомстві, український консул нібито вчинив протиправну дію.

"У той час як висилка російського дипломата буде не чим іншим, як дипломатичною помстою", - додало неназване джерело в МЗС РФ.

читайте такожРФ висилає затриманого консула України, з'явилася жорстка реакція МЗС

Раніше ФСБ провела очну ставку, під час якої залишився за кадром неназваний чоловік, який представився продавцем з місцевого ринку Юнона, повідомив про те, що Сосонюк нібито хотів купити у нього бази даних громадян РФ.

Судячи з усього, свідчення анонімного російського торговця стали підставою для звинувачення українського дипломата.

Затримання в РФ консула України Сосонюка:

  • Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України прийняли рішення про висилці з України старшого дипломата посольства РФ у Києві.
  • 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.
  • У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.
  • Підкреслюється, що така діяльність "несумісна зі статусом дипломатичного працівника" і носить "явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації".
  • До українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, додали в ФСБ.
новини Росії новини України Олександр Сосонюк
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