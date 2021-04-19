УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Лукашенка пояснили, чи збирається Білорусь напасти на Україну

19 квітня 2021, 09:30
Прослухати новину
Зупинити

У Білорусі заявили, що не бачать альтернативи Мінським угодам і, як і раніше, готові надавати майданчик для ТКГ щодо Донбасу.

Білорусь кордон
У Білорусі відкинули варіант військової агресії по відношенню до України / 100.gpk.gov.by

Білорусь не збирається нападати на Україну. Про це заявив заступник держсекретаря Ради безпеки країни Володимир Арчаков.

За його словами, Білорусь не бачить альтернативи Мінським угодам і, як і раніше, готова надавати майданчик для Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, передає Интерфакс-Запад.

"Ми як і раніше висловлюємо впевненість в тому, що він (конфлікт, - ред.)може бути врегульований виключно дипломатичним шляхом", - сказав Арчаков.

Також він спростував думки щодо можливої військової агресії з боку Білорусі.

"Українська сторона могла поводитися щодо нас коректгіше. Тому що лунають крики, що ми тут мало не збираємося вторгатися... Я ніколи не повірю, що українські військові або спецслужби настільки не компетентні, щоби не відрізнити шум лісовоза з рухом колони бронетанкової техніки", - заявив політик.

читайте такожЯк зупинити агресію Росії: однокурсник Путіна розкрив секретЯк повідомляв Главред, політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що військова загроза для України з боку Білорусі переоцінена. У країни є набагато вразливіші напрямки, ніж білоруський кордон. За його словами, у Росії - величезний спільний кордон з Україною, плюс кордон з Кримом. Тому РФ нема чого зв'язуватися в цьому плані з Білоруссю і робити якісь військові дії з її території. Крім того, щоби затівати щось з території Білорусі, Путіну доведеться домовлятися з Лукашенком.

У свою чергу, військовий експерт Олег Жданов вважає, що заплановані на осінь нові військові навчання Росії та Білорусі Захід-2021 і характер маневрів вказують на готовність росіян до військового вторгнення в Україну. На його думку, білорусько-український кордон переходить під контроль РФ, тому слід працювати над зміцненням північного напрямку.

вторгнення Росії війна на Донбасі Мінські угоди військова агресія РФ новини Білорусі
Зараз ви переглядаєте новину «У Лукашенка пояснили, чи збирається Білорусь напасти на Україну». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Комбуча: в чому її небезпека і як її вживати правильноКомбуча: в чому її небезпека і як її вживати правильно Шмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червняШмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червня Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловікомСоломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком На переговорах щодо Донбасу стався значний проривНа переговорах щодо Донбасу стався значний прорив Степанов закликав готуватися до нового штаму коронавірусу після ВеликодняСтепанов закликав готуватися до нового штаму коронавірусу після Великодня

Останні новини

11:57
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі
11:46
Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво Відео
11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
Реклама
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
Реклама
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
Реклама
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти