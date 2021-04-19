У Лукашенка пояснили, чи збирається Білорусь напасти на Україну

У Білорусі відкинули варіант військової агресії по відношенню до України / 100.gpk.gov.by

Білорусь не збирається нападати на Україну. Про це заявив заступник держсекретаря Ради безпеки країни Володимир Арчаков.

За його словами, Білорусь не бачить альтернативи Мінським угодам і, як і раніше, готова надавати майданчик для Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, передає Интерфакс-Запад.

"Ми як і раніше висловлюємо впевненість в тому, що він (конфлікт, - ред.)може бути врегульований виключно дипломатичним шляхом", - сказав Арчаков.

Також він спростував думки щодо можливої військової агресії з боку Білорусі.

"Українська сторона могла поводитися щодо нас коректгіше. Тому що лунають крики, що ми тут мало не збираємося вторгатися... Я ніколи не повірю, що українські військові або спецслужби настільки не компетентні, щоби не відрізнити шум лісовоза з рухом колони бронетанкової техніки", - заявив політик.

читайте такожЯк зупинити агресію Росії: однокурсник Путіна розкрив секретЯк повідомляв Главред, політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що військова загроза для України з боку Білорусі переоцінена. У країни є набагато вразливіші напрямки, ніж білоруський кордон. За його словами, у Росії - величезний спільний кордон з Україною, плюс кордон з Кримом. Тому РФ нема чого зв'язуватися в цьому плані з Білоруссю і робити якісь військові дії з її території. Крім того, щоби затівати щось з території Білорусі, Путіну доведеться домовлятися з Лукашенком.

У свою чергу, військовий експерт Олег Жданов вважає, що заплановані на осінь нові військові навчання Росії та Білорусі Захід-2021 і характер маневрів вказують на готовність росіян до військового вторгнення в Україну. На його думку, білорусько-український кордон переходить під контроль РФ, тому слід працювати над зміцненням північного напрямку.