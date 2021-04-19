У Лукашенка пояснили, чи збирається Білорусь напасти на Україну

У Білорусі заявили, що не бачать альтернативи Мінським угодам і, як і раніше, готові надавати майданчик для ТКГ щодо Донбасу.
Білорусь не збирається нападати на Україну. Про це заявив заступник держсекретаря Ради безпеки країни Володимир Арчаков.
За його словами, Білорусь не бачить альтернативи Мінським угодам і, як і раніше, готова надавати майданчик для Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, передає Интерфакс-Запад.
"Ми як і раніше висловлюємо впевненість в тому, що він (конфлікт, - ред.)може бути врегульований виключно дипломатичним шляхом", - сказав Арчаков.
Також він спростував думки щодо можливої військової агресії з боку Білорусі.
"Українська сторона могла поводитися щодо нас коректгіше. Тому що лунають крики, що ми тут мало не збираємося вторгатися... Я ніколи не повірю, що українські військові або спецслужби настільки не компетентні, щоби не відрізнити шум лісовоза з рухом колони бронетанкової техніки", - заявив політик.
читайте такожЯк зупинити агресію Росії: однокурсник Путіна розкрив секретЯк повідомляв Главред, політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що військова загроза для України з боку Білорусі переоцінена. У країни є набагато вразливіші напрямки, ніж білоруський кордон. За його словами, у Росії - величезний спільний кордон з Україною, плюс кордон з Кримом. Тому РФ нема чого зв'язуватися в цьому плані з Білоруссю і робити якісь військові дії з її території. Крім того, щоби затівати щось з території Білорусі, Путіну доведеться домовлятися з Лукашенком.
У свою чергу, військовий експерт Олег Жданов вважає, що заплановані на осінь нові військові навчання Росії та Білорусі Захід-2021 і характер маневрів вказують на готовність росіян до військового вторгнення в Україну. На його думку, білорусько-український кордон переходить під контроль РФ, тому слід працювати над зміцненням північного напрямку.