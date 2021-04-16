У Макрона звинуватили Росію через війська на кордоні України

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський / УНІАН

Концентрація армійських підрозділів Росії поблизу кордону з Україною спрямовані на загрозу її суверенітету.

Про позицію Єлисейського палацу напередодні зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з президентом України Володимиром Зеленським пише AFP.

В офісі президента Макрона переконані, що на сьогодні "суверенітет України знаходиться під загрозою".

В адміністрації французького лідера звернули увагу на те, що його робота "спрямована на запобігання ескалації і розрядку напруженості".

У матеріалі підкреслюється, що Макрон зустрінеться з Зеленським на обіді в Парижі, а потім вони обидва поговорять з канцлером Німеччини Ангелою Меркель по відеозв'язку.

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У п'ятницю відбудеться візит Зеленського до Франції, де запланована його зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном один на один.

Переговори Путіна, Меркель і Макрона: