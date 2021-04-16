У Макрона звинуватили Росію через війська на кордоні України

Суверенітет України знаходиться під загрозою, впевнені в Єлисейському палаці.
Концентрація армійських підрозділів Росії поблизу кордону з Україною спрямовані на загрозу її суверенітету.
Про позицію Єлисейського палацу напередодні зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з президентом України Володимиром Зеленським пише AFP.
В офісі президента Макрона переконані, що на сьогодні "суверенітет України знаходиться під загрозою".
В адміністрації французького лідера звернули увагу на те, що його робота "спрямована на запобігання ескалації і розрядку напруженості".
У матеріалі підкреслюється, що Макрон зустрінеться з Зеленським на обіді в Парижі, а потім вони обидва поговорять з канцлером Німеччини Ангелою Меркель по відеозв'язку.
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У п'ятницю відбудеться візит Зеленського до Франції, де запланована його зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном один на один.
Переговори Путіна, Меркель і Макрона:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
- За повідомленням прес-служби Кремля, Путін знову заявляв, що Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
- У той же час у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
- Як повідомила прес-служба французького президента, сторони відзначили, що необхідно, щоб Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- У прес-службі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі по реалізації Мінських домовленостей.