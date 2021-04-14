У Макрона розкрили деталі зустрічі з Зеленським

Зеленський зустрінеться з Макроном у Франції / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 квітня, зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зустріч проходитиме в Єлисейському палаці у форматі обіду.

Як анонсувала французька сторона, зустріч Макрона з Зеленським повинна початися в Парижі о 13:15 за місцевим часом, тобто о 14:15 за Києвом.

Про майбутню зустріч Зеленського з Макроном стало відомо ще минулого тижня.

Спочатку було відомо, що зустріч двох президентів повинна відбутися на цьому тижні, а пізніше з'явилася інформація про дату зустрічі.

Також напередодні про візит Зеленського до Парижа повідомив і посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

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"Основна мета візиту - зустрітися з Макроном один на один", - говорив посол.

За словами посла, дві найважливіші теми, які планують обговорити глави країн - це нарощування російської військової потужності поблизу східного кордону України і статус реформ в країні.

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