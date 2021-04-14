У Макрона розкрили деталі зустрічі з Зеленським

Головною темою зустрічі президентів України та Франції стане ескалація Росією ситуації на східних кордонах України.
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 квітня, зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Зустріч проходитиме в Єлисейському палаці у форматі обіду.
Як анонсувала французька сторона, зустріч Макрона з Зеленським повинна початися в Парижі о 13:15 за місцевим часом, тобто о 14:15 за Києвом.
Про майбутню зустріч Зеленського з Макроном стало відомо ще минулого тижня.
Спочатку було відомо, що зустріч двох президентів повинна відбутися на цьому тижні, а пізніше з'явилася інформація про дату зустрічі.
Також напередодні про візит Зеленського до Парижа повідомив і посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
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"Основна мета візиту - зустрітися з Макроном один на один", - говорив посол.
За словами посла, дві найважливіші теми, які планують обговорити глави країн - це нарощування російської військової потужності поблизу східного кордону України і статус реформ в країні.
Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном. Пізніше пресслужба Кремля повідомила, що Путін заявив, що нібито Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- У пресслужбі уряду Німеччини розповіли, що сторони обговорили врегулювання конфлікту на сході України. "Канцлер і президент Франції закликали до проведенні переговорів у нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
- 31 березня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки - президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту. Однак для цього необхідно виконати домовленості, досягнуті сторонами в Парижі в грудні 2019 року.