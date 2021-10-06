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"У мене троє дітей, я розумію, як це важко": водій, який збив двох хлопчиків в Харкові, розкаявся

6 жовтня 2021, 19:10

Чоловік визнав свою провину в залі суду.

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Чоловік детально розповів про подію / "Суспільне"

Водій вантажівки, який збив двох підлітків у Харкові, розповів про обставини ДТП у Київському райсуді.

Під час засідання прокуратура і потерпілі просили взяти його під варту, захист - звільнити під домашній арешт або визначити заставу, пише "Суспільне".

"Я став на світлофорі, проїхав його, там був знак, що обмеження у 40 км закінчується. Я тільки той знак минаю, може метрів 300 — і це сталося. По правій стороні їхала фура. Не доїжджаючи до світлофора, ця фура починає гальмувати, я теж починаю. Зрівнююся з фурою до пішохода, дві жінки закінчили перехід, я опускаю гальма, накатом іду, із-за цієї фури різко, може метри за чотири, вибігають два хлопці з м'ячем. Я — по гальмах... У мене було 15 т вантажу, я не встиг зупинити таку машину", - сказав водій у суді.

Свою провину чоловік визнав

"Я вийшов з машини, побачив хлопців, підбігли свідки ... Я розумію, що винен, шкода обох хлопців. Готовий допомогти, хотів би. У мене троє дітей, Я розумію, як це важко", — заявив чоловік.

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Фура збила двох підлітків на пішохідному переході в Харкові

Аварія сталася 4 жовтня на вулиці Великій Окружній в районі будинку №3-а.вантажівка DAF XS з напівпричепом збила двох чоловіків. За даними поліції, діти перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Один з хлопців помер, шансів на його порятунок у медиків практично не було. За життя іншого хлопця зараз борються лікарі, але дитина у вкрай важкому стані.

Як повідомляв Главред, у Польщі поблизу населеного пункту Жгув у Лодзинському воєводстві сталася аварія за участю автомобіля з українцями.

Постраждалих з уламків машини рятувальники діставали за допомогою спеціальних засобів. На місці аварії загинули двоє чоловіків у віці 23 і 25 років і 23-річна жінка, ще одна жінка 25-ти років знаходиться в лікарні.

Автор: Сергій Кущ
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ДТП новини Харкова
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