"У нас буде пік": лікар попередив про різкий сплеск захворюваності COVID-19 в Україні

Коронавірус в Україні загостриться / УНІАН

В Україні вже найближчим часом може початися новий пік захворюваності коронавірусом.

За словами лікаря-імунолога, старшого наукового співробітника Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН Бориса Донського, сплеск COVID-19 в Україні може бути вже через 2 або 3 тижні, пише РБК-Україна.

Медик звернув увагу на те, що чергове загострення з коронавірусом ймовірно в тому випадку, якщо не вживати ніяких заходів.

"Якщо не вжити жодних заходів, то через 2-3 тижні у нас буде пік. На яких цифрах ми досягнемо цього піку, важко сказати", - говорить він.

У той же час імунолог припустив, що новий пік епідемії навряд чи буде вище, ніж під час попередньої хвилі.

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Разом з тим Донськой додав, що якщо уряд буде вводити обмеження, то зростання захворюваності розтягнеться за часом, пік може бути пізніше і не таким гострим.

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