"У нас усі російською": у Києві компанія зашкварилася, відмовивши в роботі україномовній дівчині

Вікторії Юхимець відмовили в роботі через українську мову / Фейсбук в. Юхимець

В Києві стався мовний скандал після того, як компанія Columb Trade відмовила в роботі активістці Вікторії Юхимець через те, що дівчина спілкується українською мовою.

Незважаючи на розголос і громадське обурення, компанія Columb Trade більше двох тижнів і не думала оприлюднити ні вибачень, йдеться в повідомленні руху Відсіч в Facebook.

Відзначається, що "корпоративна культура" компанії грубо порушує законодавство України і права громадян.

Columb Trade оприлюднила вибачення тільки після того, як була оприлюднена аудіорозмова Вікторії Юхимець з представником компанії, а також після звернення Відсічі до Уповноваженого ВРУ з прав людини Людмили Денисової та Уповноваженого із захисту державної мови Тараса кременю, йдеться в повідомленні.

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"Після цього повідомлення Вікторії Юхимець видалив Facebook - нібито через порушення стандартів конфіденційності. Очевидно, компанія поскаржилася на це повідомлення. І тільки після цього компанія Columb Trade оприлюднила пухке і цинічне "вибачення", в якому заявила, що є патріотичною і не займається "антинаціоналізмом", що в компанії навіть не здогадувалися, що подібні речі відбуваються у них під носом, що все, що сталося в телефонній розмові, є "суб'єктивною думкою конкретного співробітника" і тепер в компанії проведуть внутрішнє розслідування", - підкреслили у Відсічі.

За словами активістів, "вибачення" Columb Trade лише підтверджують, що в компанії панують українофобські погляди, оскільки мова йде про цинічне порушення прав і приниження звичайних україномовних громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про скандальній заяві київської блогерши. Дівчина розкритикувала нові норми Закону про мову, назвавши українську мову "мерзенною".

Після того як дівчина негативно відреагувала на нові норми закону про мову, її розкритикували в мережі, на що вона видалила пост, заявивши, що не хоче "принижуватися перед хворими людьми", а також подякувала за "піар".

Пізніше стало відомо про те, що дівчину звільнили.