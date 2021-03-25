УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Навального відмовилися "повернути" Україні анексований Крим

25 березня 2021, 07:50

На сайті Свободу Навальному розмістили карту РФ, до кордонів якої включили також і тимчасово окуповану територію Криму.

Чубаров
Рефат Чубаров / УНІАН

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що штаб російського опозиціонера Олексія Навального відмовився виправляти карту на сайті, де Крим позначений як частина Росії.

Чубаров розповів на своїй сторінці у Facebook, що команда російського опозиціонера запустила сайт Свободу Навальному, на якому розмістила картографічне зображення Російської Федерації, в межі якої включена також і тимчасово окупована РФ територія Криму.

"За моєю ініціативою годину тому (о 18.45 в середу 24 березня, - ред.) у мене відбулася розмова з Леонідом Волковим, в ході якого я пояснив про неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ відповідно до міжнародно-визнаних кордонів України, виключивши на зображенні півострів Крим з кордонів РФ", - розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу.

У свою чергу, соратник Навального Волков пояснив Чубарову неможливість позначити Крим українським. Голова Меджлісу не захотів транслювати аргументи Волкова в соцмережі та запропонував йому особисто їх озвучити.

"Не хочу нікому читати жодних нотацій, обмежуся лише очевидним - хочете справедливості у себе вдома, припиніть мародерствувати в чужій хаті", - зазначив Чубаров.

false

Анексія Криму і позиція Олексія Навального

У жовтні 2014 року Навальний порадив українцям не обманювати себе щодо повернення Криму.

"Крим - це бутерброд з ковбасою, або що, щоб його туди-сюди повертати?"- заявляв тоді Навальний.

false
На сайті "Свободу Навальному" Крим позначили як частину Росії / free.navalny.com

Як повідомляв Главред, в січні 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не варто зачаровуватися Навальним з точки зору інтересів України.

Кулеба пригадав Навальному його відомий вислів щодо Криму.

"Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, причому не надкусаним і свіжим, в хорошому стані. Тут не повинно бути жодних ілюзій", — підкреслив глава МЗС України.

Він також переконаний, що Росії доведеться в будь-якому випадку вибачатися за захоплення Криму та агресію на Донбасі.

Агресія РФ в Криму і на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

анексія Криму Олексій Навальний Рефат Чубаров новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У Навального відмовилися "повернути" Україні анексований Крим». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Роман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниціРоман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниці Лікарі вказали на продукти, які покращують кровообігЛікарі вказали на продукти, які покращують кровообіг Україну чекає новий коронавірусний марафон, бо колективного імунітету досягти нереально – лікар АмосоваУкраїну чекає новий коронавірусний марафон, бо колективного імунітету досягти нереально – лікар Амосова У РФ допустили широкомасштабну війну з Україною і визнання "ЛДНР"У РФ допустили широкомасштабну війну з Україною і визнання "ЛДНР" Окупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду водиОкупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду води

Останні новини

11:57
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі
11:46
Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво Відео
11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
Реклама
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
Реклама
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
Реклама
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти