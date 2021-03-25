У Навального відмовилися "повернути" Україні анексований Крим

На сайті Свободу Навальному розмістили карту РФ, до кордонів якої включили також і тимчасово окуповану територію Криму.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що штаб російського опозиціонера Олексія Навального відмовився виправляти карту на сайті, де Крим позначений як частина Росії.
Чубаров розповів на своїй сторінці у Facebook, що команда російського опозиціонера запустила сайт Свободу Навальному, на якому розмістила картографічне зображення Російської Федерації, в межі якої включена також і тимчасово окупована РФ територія Криму.
"За моєю ініціативою годину тому (о 18.45 в середу 24 березня, - ред.) у мене відбулася розмова з Леонідом Волковим, в ході якого я пояснив про неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ відповідно до міжнародно-визнаних кордонів України, виключивши на зображенні півострів Крим з кордонів РФ", - розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу.
У свою чергу, соратник Навального Волков пояснив Чубарову неможливість позначити Крим українським. Голова Меджлісу не захотів транслювати аргументи Волкова в соцмережі та запропонував йому особисто їх озвучити.
"Не хочу нікому читати жодних нотацій, обмежуся лише очевидним - хочете справедливості у себе вдома, припиніть мародерствувати в чужій хаті", - зазначив Чубаров.
Анексія Криму і позиція Олексія Навального
У жовтні 2014 року Навальний порадив українцям не обманювати себе щодо повернення Криму.
"Крим - це бутерброд з ковбасою, або що, щоб його туди-сюди повертати?"- заявляв тоді Навальний.
Як повідомляв Главред, в січні 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не варто зачаровуватися Навальним з точки зору інтересів України.
Кулеба пригадав Навальному його відомий вислів щодо Криму.
"Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, причому не надкусаним і свіжим, в хорошому стані. Тут не повинно бути жодних ілюзій", — підкреслив глава МЗС України.
Він також переконаний, що Росії доведеться в будь-якому випадку вибачатися за захоплення Криму та агресію на Донбасі.
Агресія РФ в Криму і на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".