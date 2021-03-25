У Навального відмовилися "повернути" Україні анексований Крим

Рефат Чубаров / УНІАН

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що штаб російського опозиціонера Олексія Навального відмовився виправляти карту на сайті, де Крим позначений як частина Росії.

Чубаров розповів на своїй сторінці у Facebook, що команда російського опозиціонера запустила сайт Свободу Навальному, на якому розмістила картографічне зображення Російської Федерації, в межі якої включена також і тимчасово окупована РФ територія Криму.

"За моєю ініціативою годину тому (о 18.45 в середу 24 березня, - ред.) у мене відбулася розмова з Леонідом Волковим, в ході якого я пояснив про неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ відповідно до міжнародно-визнаних кордонів України, виключивши на зображенні півострів Крим з кордонів РФ", - розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу.

У свою чергу, соратник Навального Волков пояснив Чубарову неможливість позначити Крим українським. Голова Меджлісу не захотів транслювати аргументи Волкова в соцмережі та запропонував йому особисто їх озвучити.

"Не хочу нікому читати жодних нотацій, обмежуся лише очевидним - хочете справедливості у себе вдома, припиніть мародерствувати в чужій хаті", - зазначив Чубаров.

Анексія Криму і позиція Олексія Навального

У жовтні 2014 року Навальний порадив українцям не обманювати себе щодо повернення Криму.

"Крим - це бутерброд з ковбасою, або що, щоб його туди-сюди повертати?"- заявляв тоді Навальний.

На сайті "Свободу Навальному" Крим позначили як частину Росії / free.navalny.com

Як повідомляв Главред, в січні 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не варто зачаровуватися Навальним з точки зору інтересів України.

Кулеба пригадав Навальному його відомий вислів щодо Криму.

"Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, причому не надкусаним і свіжим, в хорошому стані. Тут не повинно бути жодних ілюзій", — підкреслив глава МЗС України.

Він також переконаний, що Росії доведеться в будь-якому випадку вибачатися за захоплення Криму та агресію на Донбасі.