У окупантів ОРДЛО забиратимуть землю - Кабмін

У Законі про ринок землі є обмежувачі - заборона на придбання з боку росіян і представників терористичних організацій.
Представникам Росії і терористичних організацій "ЛДНР" заборонено купувати українську землю, продаж якої стартує 1 липня. А в разі незаконної покупки таку землю у них будуть відбирати, заявив в ефірі каналу Дім заступник Міністра аграрної політики Тарас Висоцький.
За його словами, в законі Про ринок землі є обмежувачі - заборона на покупку з боку росіян і представників терористичних організацій.
"Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців-ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ та Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю", - зазначив Висоцький.
Він допускає, що будуть спроби обійти заборону на продаж землі іноземцям через підставних осіб з українським паспортом. Але для цього перед угодою будуть джерела коштів, якими розплачується покупець.
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"Якщо буде момент обходу, тобто домовилися з якимись українцями, що живуть на нашій території, - український паспорт, але гроші звідти. Тут першим моментом буде контроль - звідки гроші. Це треба буде все легалізувати. Не можна купувати за готівку. А якщо сплатили все офіційно, всі податки заплатили і потім факт зв'язку буде знайдений, то держава має право конфіскувати ці землі", - додав Висоцький.
Раніше Зеленський заявив, що Росія не слідує логіці Мінських угод, видаючи населенню не підконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей російські паспорти.