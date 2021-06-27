У окупантів ОРДЛО забиратимуть землю - Кабмін

У окупантів забиратимуть незаконно куплену землю

Представникам Росії і терористичних організацій "ЛДНР" заборонено купувати українську землю, продаж якої стартує 1 липня. А в разі незаконної покупки таку землю у них будуть відбирати, заявив в ефірі каналу Дім заступник Міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

За його словами, в законі Про ринок землі є обмежувачі - заборона на покупку з боку росіян і представників терористичних організацій.

"Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців-ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ та Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю", - зазначив Висоцький.

Він допускає, що будуть спроби обійти заборону на продаж землі іноземцям через підставних осіб з українським паспортом. Але для цього перед угодою будуть джерела коштів, якими розплачується покупець.

читайте такожУ Путіна відреагували на слова Зеленського про паспорти на Донбасі

Реклама

"Якщо буде момент обходу, тобто домовилися з якимись українцями, що живуть на нашій території, - український паспорт, але гроші звідти. Тут першим моментом буде контроль - звідки гроші. Це треба буде все легалізувати. Не можна купувати за готівку. А якщо сплатили все офіційно, всі податки заплатили і потім факт зв'язку буде знайдений, то держава має право конфіскувати ці землі", - додав Висоцький.

Раніше Зеленський заявив, що Росія не слідує логіці Мінських угод, видаючи населенню не підконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей російські паспорти.