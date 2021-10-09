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Біля маєтку Порошенка під Києвом влаштували акцію протесту: почалися масові сутички

9 жовтня 2021, 21:22

Мітингувальники заявили, що прийшли до будинку Петра Порошенка, щоб запитати про його зв'язок з Віктором Медведчуком.

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Акція протесту біля будинку Петра Порошенка / Facebook / pol.kyivregion

У селищі Козин Київської області поліція "забезпечує правопорядок" на масових акціях біля особняка екс-президента Петра Порошенко.

Як розповіли у прес-службі поліції Київської області, в селі Козин почалася мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні.

"На місці події публічний порядок забезпечують понад 60 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу і спецназівців", - наголошується в повідомленні.

Вказується, то між сторонами почалася словесна перепалка, яку "швидко припинили" правоохоронці.

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/ Facebook/pol.kyivregion

Як уточнює ТСН, в ході масштабних протестів у Козині час від часу виникають сутички.

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Журналісти пояснили, що по один бік були десятки юнаків, які в основному уникають спілкування з журналістами.

Лише кілька мітингувальників повідомили, що прийшли до будинку Порошенка, щоб запитати про його зв'язки з Медведчуком.

По інший бік сьогоднішнього протесту зібралися мітингувальники, які запевнили, що вони колишні АТОвці, а в Козин приїхали, щоб виступити проти проплачених мітингів. На їхню думку, десятки молодих людей навмисне звезли автобусами.

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Нагадаємо, раніше глава СБУ Іван Баканов заявив про те, що у справі про постачання вугілля з терористичних "ЛНР" і "ДНР" до відповідальності можуть залучити 5-го президента України Петра Порошенка і колишню главу Нацбанку Валерію Гонтареву.

Глава СБУ стверджує, що триватиме відпрацювання Гонтаревої і Порошенка на предмет співучасті в злочині Медведчука.

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Петро Порошенко Віктор Медведчук новини України
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