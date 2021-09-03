У першого в Україні кролика-поліцейського з'явилася сторінка в Instagram: кумедне відео

Кролику влаштовують фотосесії / Instagram topotyn_ua

В рядах співробітників поліції Дніпра відбулося поповнення – одну з посад зайняв кролик по кличці Топотун. Тепер перший кролик-поліцейський в Україні завів свою сторінку в соціальній мережі інстаграм.

Топотун "працює" при Дніпропетровському університеті внутрішніх справ, де він допомагає адаптуватися першокурсникам. Відомо, що тварини здатні не тільки зменшувати напругу і покращувати емоційний стан, а й зміцнювати психічне здоров'я людини.

"Це історія про те, як потрібно йти до своєї мети та долати перепони, що трапляються на шляху. Про те, як весь світ може не вірити в тебе, а тебе це лише мотивує йти далі. Про справжню дружбу та фальшиві посмішки. Це історія з мультфільму, але, погодьтеся, вона так схожа на ситуації з життя!", – йдеться в повідомленні на сторінці Топотуна.

Відзначається, що кролика часто порівнюють з протагоністом діснеївського мультфільму "Зверополіс".

Раніше Главред вже повідомляв, що в соціальній мережі Instagram з'явилася офіційна сторінка України. Вона повністю англомовною, щоб охопити якомога більше іноземної аудиторії.

На сторінці @ ukraine.ua відвідувачі та передплатники зможуть дізнатися про популярні туристичні місця, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, можливості України та українців.