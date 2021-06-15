"У порохоботів - помутніння": скандал з харчуванням бійців ЗСУ отримав продовження

У Мережі розгорівся скандал з харчуванням у лавах ЗСУ / УНІАН

Днями в Мережі з'явилася інформація, що військовослужбовців української армії годують неякісною їжею. Зокрема, боєць ВСУ Роман Глех порівняв їжу з "кормом для свиней". У свою чергу, публіцист Володимир Фомічов спростував ці слова, посилаючись на інших військових.

13 червня Глех опублікував у Facebook фото страв з їдальні на Гончарівському полігоні в Чернігівській області. Військовий іронічно порівняв їжу з кормом для свиней.

Він зазначив, що їжа, представлена на знімках, навряд чи відповідає стандартам НАТО, до яких прагне українська армія.

Фото Facebook Роман Глех

Фото Facebook Роман Глех

У свою чергу, публіцист Володимир Фомічов на своїй сторінці в Facebook, заявив, що інші військовослужбовці спростовують, що в армії погано годують. Мовляв, він пройшовся по дописах різних людей, які воюють зараз у ЗСУ, зайшов на сторінку Сіверської танкової бригади і почитав коментарі.

"Всі пишуть, що у порохоботів в очах помутніння. Я, як і раніше, не дивувався цинічності порохоботів, але докотилися до останнього, стали обмовлювати армію", - написав Фомічов.

Зокрема, в першій окремій танковій Сіверській бригаді повідомили, що харчування було і буде на найвищому рівні.

"Система харчування здійснюється за каталогом. Набір продуктів збільшився до 400 найменувань, що дозволяє максимально урізноманітнити меню, зробити його збалансованим і відповідним харчовій цінності", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Фомічов також додав скріни, на яких військові публікують фото своїх обідів, і, здається, цілком задоволені.

Як повідомляв Главред, у вересні 2020 року військовослужбовець ЗСУ Василь Гриценко заявив, що в армії бійцям ООС почали видавати сухі пайки радянського зразка, які складаються з продуктів із сумнівними смаковими якостями.

Солдат показав фото, на якому видно, що новий сухпайок складається з консервованих каш з м'ясом, паштету, декількох упаковок галет, пакетиків цукру і чаю. Також додаються суха і волога серветки.