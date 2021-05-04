У Порошенка виправдалися за елітні покупки через офшори на десятки мільйонів

Порошенко нібито контролював офшори, через які купував шедеври / eurosolidarity.org

Центр з дослідження корупції та організованої злочинності опублікував матеріал в якому йдеться, що колишній президент України Петро Порошенко нібито контролював шість офшорних компаній, через які купував дорогі меблі і твори мистецтва.

Як відзначають у матеріалі OCCRP, вартість операцій, проведених офшорними компаніями - десятки мільйонів доларів.

За їхніми даними, в 2009-2012 році Петро і Марина Порошенко через Vernon Holdings (Британські Віргінські острови) купили італійські меблі вартістю понад $100 000. У центрі заявили, що мають докази контролю Порошенка над шістьма офшорними компаніями.

Ще 11 офшорних компаній вони пов'язують з політиком. Щорічно офшорні компанії нібито обробляли транзакції на десятки мільйонів доларів.

До квітня 2013 року Порошенко нібито купив творів мистецтва на 4,8 млн фунтів стерлінгів.

Серед них була скульптура авторства Сальвадора Далі і картина Іллі Рєпіна Козаки на Чорному морі.

Одна з цих компаній передала Порошенку право власності на картину Рєпіна в приміщенні Почесного консульства Сейшельських островів. Консулом тоді був бізнес-партнер Порошенка Олег Гладковський.

"Зв'язок компаній з Порошенком журналісти встановили за допомогою банківських записів, кореспонденції та рахунків-фактур. У трьох з них Порошенко нібито приймав виконавчі рішення", - зазначають в OCCRP.

Офіційним бенефіціаром більшості компаній вказаний Сергій Зайцев. Людина з таким же ім'ям є заступником гендиректора корпорації Roshen і однокласником Порошенка. Рахунки компаній обслуговував великий австрійський банк Raiffeisen.

"Raiffeisen дозволив Порошенку використовувати Зайцева для маскування свого контролю як мінімум над шістьма офшорними компаніями", – заявили в OCCRP.

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Пресслужба партії Європейська солідарність заявила, що Петро Порошенко не є бенефіціаром, не контролював і не контролює жоден з офшорів, володіння якими йому приписують автори розслідування центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

У Петра Порошенка заявляє, що скульптури і картини, згадані в матеріалі, були придбані на кошти, з яких сплачені податки; вони легально ввезені в Україну з усіма митними платежами, і Порошенко вказує їх у деклараціях.

"Минулого року Порошенко публічно представив і самі твори мистецтва, і всю документальну базу, що підтверджує законність їх походження. Юристи Порошенка з документами в руках готові дати мас-медіа переконливі відповіді на всі питання, порушені в фейк-розслідуванні OCCRP", - зазначили в ЄС, пише Українська правда.

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