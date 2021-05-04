УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Порошенка виправдалися за елітні покупки через офшори на десятки мільйонів

4 травня 2021, 16:22
Прослухати новину
Зупинити

Щорічно офшорні компанії нібито обробляли транзакції на десятки мільйонів доларів.

Петро Порошенко
Порошенко нібито контролював офшори, через які купував шедеври / eurosolidarity.org

Центр з дослідження корупції та організованої злочинності опублікував матеріал в якому йдеться, що колишній президент України Петро Порошенко нібито контролював шість офшорних компаній, через які купував дорогі меблі і твори мистецтва.

Як відзначають у матеріалі OCCRP, вартість операцій, проведених офшорними компаніями - десятки мільйонів доларів.

За їхніми даними, в 2009-2012 році Петро і Марина Порошенко через Vernon Holdings (Британські Віргінські острови) купили італійські меблі вартістю понад $100 000. У центрі заявили, що мають докази контролю Порошенка над шістьма офшорними компаніями.

Ще 11 офшорних компаній вони пов'язують з політиком. Щорічно офшорні компанії нібито обробляли транзакції на десятки мільйонів доларів.

До квітня 2013 року Порошенко нібито купив творів мистецтва на 4,8 млн фунтів стерлінгів.

Серед них була скульптура авторства Сальвадора Далі і картина Іллі Рєпіна Козаки на Чорному морі.

Одна з цих компаній передала Порошенку право власності на картину Рєпіна в приміщенні Почесного консульства Сейшельських островів. Консулом тоді був бізнес-партнер Порошенка Олег Гладковський.

"Зв'язок компаній з Порошенком журналісти встановили за допомогою банківських записів, кореспонденції та рахунків-фактур. У трьох з них Порошенко нібито приймав виконавчі рішення", - зазначають в OCCRP.

Офіційним бенефіціаром більшості компаній вказаний Сергій Зайцев. Людина з таким же ім'ям є заступником гендиректора корпорації Roshen і однокласником Порошенка. Рахунки компаній обслуговував великий австрійський банк Raiffeisen.

"Raiffeisen дозволив Порошенку використовувати Зайцева для маскування свого контролю як мінімум над шістьма офшорними компаніями", – заявили в OCCRP.

читайте такожЕксперт розповів про "цинічну" співпрацю Порошенка з Медведчуком

Пресслужба партії Європейська солідарність заявила, що Петро Порошенко не є бенефіціаром, не контролював і не контролює жоден з офшорів, володіння якими йому приписують автори розслідування центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

У Петра Порошенка заявляє, що скульптури і картини, згадані в матеріалі, були придбані на кошти, з яких сплачені податки; вони легально ввезені в Україну з усіма митними платежами, і Порошенко вказує їх у деклараціях.

"Минулого року Порошенко публічно представив і самі твори мистецтва, і всю документальну базу, що підтверджує законність їх походження. Юристи Порошенка з документами в руках готові дати мас-медіа переконливі відповіді на всі питання, порушені в фейк-розслідуванні OCCRP", - зазначили в ЄС, пише Українська правда.

читайте такожМільйони готівки, елітні авто і годинник: Порошенко подав декларацію

Петро Порошенко - про що раніше повідомляв Главред:

  • Колишній президент, народний депутат від Європейської солідарності Петро Порошенко вирушив 3 травня відпочивати на Кіпр. Як повідомляли ЗМІ, нібито Порошенко збирався "вирішувати фінансові справи".
  • Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Порошенко проводить свою новорічну відпустку на Галапагоських островах (Еквадор).
  • Напередодні Нового року ексдепутат Кременчуцької міськради Дмитро Кавунник опублікував фото з літака, який прямував до Еквадору. У салоні лайнера він зустрів Порошенка.

Петро Порошенко офшоры
Зараз ви переглядаєте новину «У Порошенка виправдалися за елітні покупки через офшори на десятки мільйонів». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
РФ готує удар: експерт назвав найслабшу ланку оборони УкраїниРФ готує удар: експерт назвав найслабшу ланку оборони України Лікар розповіла, кому небезпечно їсти цибулюЛікар розповіла, кому небезпечно їсти цибулю Великій сімці запропонували план контрудару по Росії і КитаюВеликій сімці запропонували план контрудару по Росії і Китаю В ЄС дали "зелене світло" на в'їзд туристам: кому відчинять дверіВ ЄС дали "зелене світло" на в'їзд туристам: кому відчинять двері Найгірші аксесуари для жінок після 40 роківНайгірші аксесуари для жінок після 40 років

Останні новини

17:30
На Одещині жорстоко розправилися з бродячими тваринами
17:25
Все добре, але я не щасливий: що відбувається і як це змінити Відео
17:16
У Херсонській області школярі довели 14-річну дівчинку до суїциду Відео
17:12
Відеоблогер показав дизайн майбутнього iPhone 13 Pro Max Відео
16:59
Меган Фокс без ліфчика засвітила тугі груди на гарячих фото
Реклама
16:55
Гороскоп на завтра всіх знаків Зодіаку: пристрасний день та любовні перевороти Відео
16:51
Вперше за 50 років відремонтували дорогу від Запоріжжя до Дніпропетровщини
16:48
У Черкасах послабили карантин з 6 травня: які послаблення дали Відео
16:46
У МЗС розповіли, що Україна готує Росії через анексію Криму Відео
16:34
Що робити з кривавими мазолями: чотири способи впоратися з ними Відео
16:30
У Returnal знайшли чіти – для їх використання потрібна клавіатура Відео
16:27
В Іспанії поліція затримала підозрюваного у вбивстві силовиків на Майдані Відео
16:20
У що пограти в травні – найочікуваніші проєкти цього місяця Відео
16:11
Авокадо на сніданок: три найсмачніших рецептів Відео
16:00
Колишня ведуча Орла і решка Регіна Тодоренко потрапила в лікарню
15:49
Червоне, ігристе або кріплене: які вина найкорисніші Відео
15:45
Три області України вийдуть з червоної зони карантину Фото Відео
15:30
Нові складні Самсунги не змогли зберегти в таємниці: ось, якими вони будуть Фото
15:24
Нерегулярні місячні: коли це привід бігти до лікаря Відео
15:16
Ветерана АТО, який брав участь у безладах під ОП, позбавлено ордена Відео
Реклама
14:54
Точний місячний календар стрижок на травень 2021: щасливі дні Відео
14:30
Нові секретні ігри, які вийдуть у 2021 році
14:26
Росія заборонила експортувати гречку в Україну Відео
14:22
З'явився новий банківський троян, що поширюється через непристойні картинки
14:18
Співак Дзідзьо сказав, що залишить дружині Славі після розлучення
14:17
Рейтинг Зеленського різко пішов вгору: всі дані Відео
14:02
Порошенко з'їздив на Кіпр заради Дня народження цивільного чоловіка Лободи - ЗМІ Відео
13:53
Назвали офіційну причину смерті принца Філіпа через місяць після смерті
13:30
Нудить після бурхливого пияцтва: чотири перевірених ліки від похмілля Відео
13:17
Google зачистить Play Маркет від "клікбейтних" додатків
13:05
Охорона російського репера атакувала українця в київському ресторані Відео
12:57
"Велике будівництво": на трасі Дніпро-Решетилівка звели 100-метровий міст
12:51
Київ атакують стихії – синоптик попередила про негоду Відео
12:50
У Туреччині поліція затримала українок за фотозйомку в голому вигляді Відео
12:24
У GSC розповіли, скільки часу займе проходження S.T.A.L.K.E.R. 2 Відео
12:13
Вагітна телеведуча в бікіні приголомшила шанувальників спокусливою фігурою
11:44
У Києві копи за "п'яне водіння" затримали ветерана АТО, який бився з Кивою Відео
11:36
Що локдаун і карантин зробили з імунною системою людини: розбиралися вчені Відео
11:09
Бойовики обстріляли на Донбасі лікарню з хворими Фото Відео
11:05
Ані Лорак вразила сексуальним тілом на гарячому фото в морі
Реклама
10:57
Російський гелікоптер вторгся в Україну: Дейнеко пояснив, чому його не збили Відео
10:50
Візит держсекретаря США в Україну: ЗМІ дізналися час прибуття та першої зустрічі Відео
10:36
Чого чекати після відставки міністра фінансів Погляд
10:31
Прикордонник розповів, навіщо Росія брязкала зброєю поблизу України Відео
10:08
Вторгнення Росії з боку Криму: у Держприкордонслужбі оцінили шанси Відео
10:01
Депресія або Альцгеймера: як вчасно розпізнати стан Відео
09:14
ЗМІ назвали можливу дату зустрічі Байдена і Путіна Відео
09:02
Сезон кліщів стартував: лікарка розповіла, як уберегтися і що робити після укусу Відео
08:47
Два щасливих роки Зеленського Погляд
08:19
В Україні різко впала кількість нових діагнозів COVID-19 Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти