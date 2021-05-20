У Порошенка різко відповіли Зеленському на "вирок" і вибухнули звинуваченням

Петро Порошенко та Володимир Зеленський / УНІАН

Президент Володимир Зеленський не став вироком своєму попереднику Петру Порошенку, заявили в партії п'ятого президента України Європейська солідарність.

"Зеленський особисто, його дилетантизм і некомпетентність - це, на жаль, вирок Україні. А для 50 тисяч українців, які померли від COVID-19, Зеленський як той, хто особисто відповідальний за провал вакцинації, став смертним вироком...", - цитує Українська правда прес-службу ЄС.

У партії нагадали, що Порошенко вже два роки не є президентом, в той час як Зеленський володіє "абсолютним обсягом влади" і перекладає на попередників власну бездіяльність.

"Президент (Зеленський, - ред.) сам по собі, а країна сама по собі як паралельні прямі", - вважають в ЄС.

У заяві також йдеться, що офіційні дані МОЗ щодо захворювання коронавірусом в Україні нібито сфальсифіковані і нагадали про розрахунки Національної академії наук, в яких йдеться про те, що від COVID-19 в Україні померли 150 тисяч осіб.

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Раніше Зеленський відповів на запитання про свої стосунки з екс-президентом Петром Порошенком. Він сказав, що став вироком для Порошенка, однак екс-президент не хоче зрозуміти, що з ним сталося.

Зеленський звинуватив Порошенка в тому, що для нього проста людина – це ніщо. "Це неможливо виправити ні досвідом, ні освітою", - вважає глава держави.