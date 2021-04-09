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У Путіна звинуватили Київ у загостренні та пообіцяли захистити Донбас

9 квітня 2021, 13:25
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Дмитро Пєсков оцінив ймовірність відновлення бойових дій на сході України.

Кремль висунув нові загрози Україні
Дмитро Пєсков / УНІАН

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на питання про концентрацію російських військ біля кордонів України і військової "допомоги" окупованому Донбасу.

За його словами, Україна перетворюється на "потенційно нестабільний і вибухонебезпечний регіон", тому РФ вживає заходів щодо захисту своєї безпеки, повідомив він на брифінгу, передає Інтерфакс.

Говорячи про стягування військ РФ на кордон України прес-секретар Путіна пояснив, що президент РФ дав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель роз'яснення з цього приводу і нагадав, що Росія може робити це на свій розсуд.

"Ситуація на лінії розмежування в Україні надзвичайно нестабільна. Динаміка розвитку цієї ситуації і динаміка поведінки української сторони створює небезпеку відновлення повномасштабних бойових дій", - говорить він.

Крім того, він також прокоментував висловлювання заступника глави Адміністрації президента РФ Дмитра Козака про "допомогу" "ЛДНР".

"У разі відновлення бойових дій, у разі потенційного повторення людської катастрофи, схожої на Сребреницю, - про що вже говорив президент Путін, - жодна країна світу не залишиться осторонь. І всі країни, включаючи Росію, будуть вживати заходів, щоб таких трагедій більше не траплялося", - додав прес-секретар Путіна, відповідаючи на питання, за яких умов Росія вживе заходів щодо захисту громадян з паспортами РФ на Донбасі.

На питання, чому Москва проводить паралелі між конфліктами в Україні і в Югославії, Пєсков відповів: "на підставі неконтрольованих дій різних підрозділів Збройних сил України, на підставі домінування націоналістичних настроїв, на підставі розпалювання абсолютної ненависті до населення самопроголошених республік Донбасу".

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Погрози Дмитра Козака на адресу України:

  • Раніше Дмитро Козак заявив про те, що Росія готова "встати на захист" жителів Донбасу.
  • Москва піде на такий крок у разі необхідності, заявив він.
  • Він додав, що активізація бойових дій на Донбасі стане "початком кінця України".
  • "Я вважаю, що початок бойових дій-це початок кінця України. Це самостріл-постріл собі не в ногу, а в скроню", - заявив Козак.

Загострення на Донбасі:

  • Раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.
  • В ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
  • Верховна Рада прийняла постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії і закликав світову спільноту вплинути на РФ.
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