У Путіна пояснили, навіщо РФ стягнула війська до кордону України

Російських військових перекидають на кордон України / Reuters

Зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України пов'язано з тим, що активність НАТО "зобов'язує бути напоготові", заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

При цьому він стверджує, що російські війська "ніколи не брали участь і не беруть" в конфлікті на сході України, повідомляє УНІАН.

Відповідаючи на питання, з чим пов'язане нарощування російського військового угруповання на кордоні з Україною і перекидання військової техніки в окупований Крим і чи може Кремль давати гарантію, що ці російські військові не візьмуть участь у війні проти української держави, Пєсков сказав: "РФ переміщує Збройні сили в межах своєї території на свій розсуд – це не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить ніякої загрози".

За його словами, РФ вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки своїх рубежів.

"Ви знаєте, що по периметру рубежів Росії йде підвищена активність ЗС країн НАТО, інших об'єднань, окремих країн і так далі і тому подібне – це все зобов'язує нас, щоб бути напоготові", - додав Пєсков.

читайте такожУ Кравчука різко висловилися про відмову Росії щодо перемир'я на Донбасі

Загроза силового вирішення: позиція України

У свою чергу глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Росія не бачить іншого шляху вирішення питань, крім силового.

Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24: "Ми будемо виходити з того, що росіяни постійно готуються до якоїсь війни і вже воюють 150 років, якщо взяти всю історію Росії. Вони не бачать іншого шляху вирішення питань, крім силового. Російська позиція для них на першому місці, а норми міжнародного права для них не є обов'язковими. Інша справа, що ми повинні бути готові до такого сценарію і робити все, щоб найгіршого не сталося".

читайте такожПентагон висловив стурбованість через ситуацію на Донбасі і звинуватив РФЗа словами Кравчука, Росія вважає, що Україна повинна виконувати ті "забаганки", які вони вважають за потрібне, і ті рішення, які вони пропонують, а "йти на переговорні процеси вони відмовляються".

"Тобто ми повинні знати - з Росією домовитися дуже складно, але це не означає, що ми будемо опускати руки. Ми пропонували і будемо пропонувати дії, пропозиції, кроки для того, щоб показувати, що для України немає нічого важливішого, ніж припинення війни на Донбасі, і перший, і найважливіший, крок - це повернення до режиму тиші, припинення вогню. Після цього інші кроки стають реальними", - підкреслив він.

Загострення на Донбасі: