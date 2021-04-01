УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Путіна пояснили, навіщо РФ стягнула війська до кордону України

1 квітня 2021, 13:40

Дмитро Пєсков заявив про підвищену активність ЗС країн НАТО.

Війська РФ стягують до рубежів України
Російських військових перекидають на кордон України / Reuters

Зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України пов'язано з тим, що активність НАТО "зобов'язує бути напоготові", заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

При цьому він стверджує, що російські війська "ніколи не брали участь і не беруть" в конфлікті на сході України, повідомляє УНІАН.

Відповідаючи на питання, з чим пов'язане нарощування російського військового угруповання на кордоні з Україною і перекидання військової техніки в окупований Крим і чи може Кремль давати гарантію, що ці російські військові не візьмуть участь у війні проти української держави, Пєсков сказав: "РФ переміщує Збройні сили в межах своєї території на свій розсуд – це не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить ніякої загрози".

За його словами, РФ вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки своїх рубежів.

"Ви знаєте, що по периметру рубежів Росії йде підвищена активність ЗС країн НАТО, інших об'єднань, окремих країн і так далі і тому подібне – це все зобов'язує нас, щоб бути напоготові", - додав Пєсков.

читайте такожУ Кравчука різко висловилися про відмову Росії щодо перемир'я на Донбасі

Загроза силового вирішення: позиція України

У свою чергу глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Росія не бачить іншого шляху вирішення питань, крім силового.

Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24: "Ми будемо виходити з того, що росіяни постійно готуються до якоїсь війни і вже воюють 150 років, якщо взяти всю історію Росії. Вони не бачать іншого шляху вирішення питань, крім силового. Російська позиція для них на першому місці, а норми міжнародного права для них не є обов'язковими. Інша справа, що ми повинні бути готові до такого сценарію і робити все, щоб найгіршого не сталося".

читайте такожПентагон висловив стурбованість через ситуацію на Донбасі і звинуватив РФЗа словами Кравчука, Росія вважає, що Україна повинна виконувати ті "забаганки", які вони вважають за потрібне, і ті рішення, які вони пропонують, а "йти на переговорні процеси вони відмовляються".

"Тобто ми повинні знати - з Росією домовитися дуже складно, але це не означає, що ми будемо опускати руки. Ми пропонували і будемо пропонувати дії, пропозиції, кроки для того, щоб показувати, що для України немає нічого важливішого, ніж припинення війни на Донбасі, і перший, і найважливіший, крок - це повернення до режиму тиші, припинення вогню. Після цього інші кроки стають реальними", - підкреслив він.

Загострення на Донбасі:

  • 31 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.
  • У вівторок, 30 березня, в ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
  • 30 березня Верховна Рада прийняла постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії і закликав світову спільноту вплинути на РФ.
новини Росії Дмитро Пєсков Леонід Кравчук новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У Путіна пояснили, навіщо РФ стягнула війська до кордону України». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Менструація визначає тривалість життя: як дізнатися своюМенструація визначає тривалість життя: як дізнатися свою Шмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червняШмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червня Чого чекати від Росії в небі над УкраїноюЧого чекати від Росії в небі над Україною Рак: шість ознак того, що пухлина поширилася на кісткиРак: шість ознак того, що пухлина поширилася на кістки Що означає Лазарева субота і що робити в це святоЩо означає Лазарева субота і що робити в це свято

Останні новини

11:57
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі
11:46
Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво Відео
11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
Реклама
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
Реклама
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
Реклама
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти