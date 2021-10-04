У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського про зустріч і назвали умову

Володимир Зеленський і Володимир Путін / Reuters

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

У Кремлі не бачать передумов для проведення до кінця року зустрічі президентів України і РФ, повідомляє Інтерфакс.

"Поки, чесно кажучи, ніяких передумов для цього немає. Ніяких нових елементів тут теж не з'явилося", - підкреслив Пєсков.

Водночас він звернув увагу на те, що Путін раніше не відкидав можливість проведення такої зустрічі.

"Більше того, він говорив про те, що він теж готовий її провести, але спочатку добре б визначитися з тим, що два президенти могли б обговорювати. І ось тут якраз ніякого просування ми поки не відфіксували", - додав Пєсков.

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Пропозиція Зеленського про зустріч з Путіним

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак, він упевнений, що оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "несподіваний результат".

"Я хотів би зустрітися з президентом Росії. Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, тому що це може принести несподіваний результат", - особливо зазначив лідер України.

Також Зеленський готовий до зустрічі в нормандському форматі.

Раніше Зеленський заявив, що Банкова веде переговори з Кремлем з питання організації зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь сказав, що Москва і Київ не ведуть конкретних переговорів щодо зустрічі Путіна і Зеленського.

В Офісі президента України спростували слова Пєскова про переговори Путіна і Зеленського і підкреслили, що таку заяву можна трактувати як "банальний психологічний прийом" Москви.