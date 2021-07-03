"У Путіна параноя і запалений мозок": експерт оцінив, чи є загроза великої війни

Для господаря Кремля головне, щоби всі посварилися, щоби був розкол не лише в Україні, але і в Америці та Європі.
Загроза масштабної війни, яку може розв'язати Російська Федерація дійсно існує. Таку думку озвучив капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах.
За його словами "побєдобєсіє", що панує в Росії, може бути дуже небезпечним.
"Я не психіатр, я не можу читати думки Путіна. Але всі ми повинні розуміти, що це запалений мозок, це параноя. Люди, які так довго при владі та у яких так багато влади, починають жити в зовсім іншому світі, в параноїдальному світі ( ... ) І це завжди створює небезпеку війни, особливо, коли у них такий великий арсенал брухту і переконання, що "ми перемогли, можемо повторити". Це "побєдобєсіє", "зараз ми їм покажемо". Це все дуже-дуже небезпечно", - сказав Табах в інтерв'ю виданню Obozrevatel.
При цьому навряд чи Путін буде діяти відкрито.
"Путін КДБешникдо мозку кісток. Він в лобову атаку не ходить, це не його стиль. Він буде смикати Донбас, Крим, трохи обстрілювати, щоби ця рана весь час кровоточила, підтримувати п'яту колону в Україні, живити її, зіштовхувати всіх лобами. Головне, щоби всі посварилися, щоби був розкол не лише в Україні, але і в Америці та Європі", - зазначив експерт.
Табах додав, що до небезпеки треба завжди бути готовим.
"Чорт його знає, що йому (Путіну, - ред.) на думку спаде. Чорт його знає, що спаде на думку якомусь командиру російського корабля або льотчику. Хочеш миру - все одно готуйся до війни", - резюмував колишній військовий.
Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:
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