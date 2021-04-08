У Путіна пригрозили "встати на захист" Донбасу

Дмитро Козак / Фото kremlin.ru

Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив про те, що Росія готова "стати на захист" жителів Донбасу.

Москва піде на такий крок у разі необхідності, заявив він в ході прес-конференції, що транслювалася на YouTube.

У відповідь на питання про "захист" жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей паспортами РФ, Козак підкреслив: "Все залежить від того, якого масштабу буде пожежа. Якщо там буде, як каже наш президент, влаштована Сребрениця, мабуть, будемо змушені стати на захист. Сьогодні вже досить загартовані в боях за сім років збройні формування ... у стані утримувати оборону. Сподіваюся, такої необхідності не виникне".

Він додав, що активізація бойових дій на Донбасі стане "початком кінця України".

"Я вважаю, що початок бойових дій-це початок кінця України. Це самостріл - постріл собі не в ногу, а в скроню", - заявив Козак.

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Загострення на Донбасі: