У Путіна заговорили про "страшливу" ситуацію на Донбасі та військових США в Україні

Дмитро Пєсков / УНІАН

Ситуація на лінії зіткнення на Донбасі є "вельми лякаючою", заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, риторика РФ по темі Донбасу є "абсолютно конструктивною", повідомляє ТАСС.

"Ми не намагаємося бажане видати за дійсне. На наш жаль, дійсність вельми лякає на лінії зіткнення, провокації з боку ЗС України мають місце, вони не поодинокі, а множинні", - підкреслив прес-секретар Путіна.

Він уточнив, що РФ вживе додаткових заходів щодо забезпечення своєї безпеки у разі можливого посилення військ НАТО навколо України. Крім того, в Кремлі вважають неприйнятними і недоречними заяви Києва про можливість появи американських військових в Україні.

"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. Звичайно, це вимагатиме додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки", - сказав він.

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Як відомо, останнім часом в РФ були помічені армійські частини з технікою, які прямували в бік кордону з Україною.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України пов'язано з тим, що активність НАТО "зобов'язує бути напоготові" і додав, що російські війська "ніколи не брали участь і не беруть" в конфлікті на сході України.

Загострення на Донбасі: