У Путіна заговорили про "страшливу" ситуацію на Донбасі та військових США в Україні

РФ вживатиме додаткових заходів щодо забезпечення своєї безпеки, підкреслив Дмитро Пєсков.
Ситуація на лінії зіткнення на Донбасі є "вельми лякаючою", заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
За його словами, риторика РФ по темі Донбасу є "абсолютно конструктивною", повідомляє ТАСС.
"Ми не намагаємося бажане видати за дійсне. На наш жаль, дійсність вельми лякає на лінії зіткнення, провокації з боку ЗС України мають місце, вони не поодинокі, а множинні", - підкреслив прес-секретар Путіна.
Він уточнив, що РФ вживе додаткових заходів щодо забезпечення своєї безпеки у разі можливого посилення військ НАТО навколо України. Крім того, в Кремлі вважають неприйнятними і недоречними заяви Києва про можливість появи американських військових в Україні.
"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. Звичайно, це вимагатиме додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки", - сказав він.
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Як відомо, останнім часом в РФ були помічені армійські частини з технікою, які прямували в бік кордону з Україною.
Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України пов'язано з тим, що активність НАТО "зобов'язує бути напоготові" і додав, що російські війська "ніколи не брали участь і не беруть" в конфлікті на сході України.
Загострення на Донбасі:
- 31 березня Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.
- У вівторок, 30 березня, в ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
- 30 березня Верховна Рада прийняла постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії і закликав світову спільноту вплинути на РФ.