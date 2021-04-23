У Путіна кличуть Францію і Німеччину на Донбас для переговорів за участю "ЛДНР"

Дмитро Козак / УНІАН

Заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак пропонує Франції та Німеччині обговорити ситуацію на Донбасі.

Зустріч, за словами Козака, можна буде провести і на Донбасі за участю України, "ДНР" і "ЛНР", повідомляє РІА Новості.

"На останній зустрічі політичних радників "нормандського формату" 19 квітня 2021 року з підсумкової заяви з ініціативи України і при потуранні представників Франції та Німеччини були в черговий раз вимарані будь-які згадки механізмів, здатних реально забезпечити режим припинення вогню, і зроблена спроба звести підсумки багатогодинних переговорів до чергової розмитої політичної декларації", - пустився Козак в чергові звинувачення на адресу України.

Він додав, що нібито всі зусилля Києва, за його словами, "націлені не на встановлення миру, а на формальне ухилення від прямого діалогу і будь-яких контактів з представниками Донецька і Луганська".

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Переговори Зеленського з Путіним: