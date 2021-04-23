У Путіна кличуть Францію і Німеччину на Донбас для переговорів за участю "ЛДНР"

Дмитро Козак пропонує Франції та Німеччині обговорити ситуацію на Донбасі.
Заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак пропонує Франції та Німеччині обговорити ситуацію на Донбасі.
Зустріч, за словами Козака, можна буде провести і на Донбасі за участю України, "ДНР" і "ЛНР", повідомляє РІА Новості.
"На останній зустрічі політичних радників "нормандського формату" 19 квітня 2021 року з підсумкової заяви з ініціативи України і при потуранні представників Франції та Німеччини були в черговий раз вимарані будь-які згадки механізмів, здатних реально забезпечити режим припинення вогню, і зроблена спроба звести підсумки багатогодинних переговорів до чергової розмитої політичної декларації", - пустився Козак в чергові звинувачення на адресу України.
Він додав, що нібито всі зусилля Києва, за його словами, "націлені не на встановлення миру, а на формальне ухилення від прямого діалогу і будь-яких контактів з представниками Донецька і Луганська".
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Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив про те, що Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху стати посередником на переговорах з Росією.
Переговори Зеленського з Путіним:
- Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава РФ точно не буде обговорювати з українським колегою Володимиром Зеленським питання Криму.
- Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч у будь-якій точці Донецької та Луганської областей, де продовжують йти бойові дії.
- Президент Росії відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі і запросив до Москви.
- В офісі президента України розповіли про те, що після того, як в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі відбулося різке загострення, президентська адміністрація відправила запит на переговори з лідерами нормандської четвірки. Проте, Путін відмовився від дискусії з Зеленським.
- Зеленський 16 квітня за підсумками переговорів з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Меркель заявив, що він планував поговорити і з главою РФ, однак Путін вирішив не брати участь у дискусії щодо Донбасу.