У Разумкова знову коронавірус: як себе почуває спікер українського парламенту

Дмитро Разумков хворий коронавірусом / Facebook

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков знову заразився коронавірусом. Про це він написав на своїй сторінці уFacebook.

"Такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень почесних гостей. Тест виявив мене. Завтра збирався брати участь в Ялтинській європейській стратегії, де повинен був дискутувати на тему верховенства права в Україні", - повідомив Разумков.

Тепер він сподівається, що зможе відвідати захід онлайн.

"Для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коронавірус. Він виявився позитивним... Сподіваюся, що зможу виступити online. Перебувати на самоізоляції, деякий час працювати дистанційно. На щастя, почуваю себе добре", - додав спікер ВР.

Також він написав, що на сьогоднішній день явних ознак і симптомів коронавірусної інфекції він не відчуває і сподівається, що так буде і надалі.

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"Перебуватиму на самоізоляції, деякий час працюватиму дистанційно. На щастя, відчуваю себе добре", - підсумував голова Ради.

Нагадаємо, вперше у Разумкова виявили коронавірус 11 листопада минулого року.

Раніше стало відомо, що Разумков ще не вакцинувався від COVID-19. Таку ситуацію він пояснив тим, що вже перехворів інфекцією і у нього є антитіла.