У дитини помер мозок: стало відомо про стан дворічного пасинка, якому вітчим перерізав горло

Сергій Федотов намагався вбити свого пасинка / t.me/ermolinskiy_news

У селі Девладове Дніпропетровської області, недалеко від Кривого Рогу, 28-річний Сергій Федотов намагався вбити свого пасинка - увірвавшись в будинок своєї колишньої дружини зв'язав дворічного Мішу і семирічну Віку скотчем, а потім перерізав горло хлопчикові.

Як розповіли Фактам у поліції, захопивши в заручники дітей зловмисник весь час розмовляв по телефону зі своєю колишньою дружиною і говорив, що заріже Віку — старшу дівчинку. Однак Віка розплакалася, почала просити не робити цього. У трубці плакала і мама дівчинки. Тоді нелюд сказав: "Добре. Я даю тобі другий шанс повернутися до мене. Але все одно, повернешся ти чи ні, хтось із твоїх дітей повинен буде померти". Потім він відключив телефон і почав наносити хаотичні удари ножем по тілу хлопчика. Кілька ножових поранень припали в спину. А потім він просто перерізав дитині горло і вибіг з дому.

За словами місцевих жителів, Федотов приїхав в село з Дніпра, проте був замкнутим і майже ні з ким не спілкувався. Кажуть, що він був неодноразово судимий. Повідомляється, що затриманий бив свою дружину і жорстоко ставився до її дітей.

Його колишня дружина розповіла, що за останні півроку він сильно змінився - став агресивним і ревнивим.

Затриманий Сергій Федотов

Додається, що стан пораненого дворічного Міші сильно погіршився. Дитина втратила багато крові, у нього була перерізана трахея, зачеплені життєво важливі органи. Малюка підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Однак 8 липня Міша впав у кому. Лікарі поки не повідомляють це офіційно, але кажуть, що у дитини помер мозок.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під Кривим Рогом лікарі борються за життя дворічної дитини, якого впустив ножем вітчим. Малюк перебуває у важкому стані в реанімації.

Дитину прооперували, але через велику втрату крові-досі стан не покращився. Підозрюваний — 28-річний Сергій Федотов - дає свідчення в поліції. Його затримали напередодні ввечері, через 9 годин після різанини. Чоловік весь цей час переховувався на горищі покинутої будівлі поблизу місця нападу.