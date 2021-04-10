У Шойгу нагадали про введення військ РФ в Україну і загрожують захопити Лівобережжя

Армію РФ стягують на кордон України / Reuters

Росія є гарантом терористичних "ДНР" і "ЛНР", однак не може оголосити свої гарантії прямо, тому змушена приховувати і замовчувати військові заходи щодо стягування військ на кордон України, заявив член громадської ради при Міністерстві оборони РФ, директор Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов.

"Фактично ж з боку Росії проводиться концентрація значного угруповання військ, щоб у разі українського нападу на "ДНР" і "ЛНР" зробити ефективну масштабну контрнаступательную операцію для повного розгрому українського військового угруповання, як мінімум в Донбасі, а швидше за все, і на всьому Лівобережжі України", - заявив він в інтерв'ю Фонтанке.

Він нагадав, що ситуація, що склалася, не унікальна, оскільки в 2014-2016 роках російське військове угруповання на кордоні з Україною підтримувалося по ротації безперервно, з періодичним посиленням у разі загострень.

"Наприкінці серпня 2014 року введення обмеженого угруповання (вісім батальйонних тактичних груп) дозволило здійснити розгром наступаючих українських військ і змусило Україну до припинення наступальних дій проти "ДНР" і "ЛНР" і до підписання Мінських угод. На початку 2015 року введення зовсім невеликого контингенту дозволило влаштувати українським силам котел в Дебальцеве і змусити Україну остаточно прийняти Мінські угоди", - додав Пухов.

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Погрози Дмитра Козака на адресу України:

Раніше Дмитро Козак заявив про те, що Росія готова "встати на захист" жителів Донбасу.

Москва піде на такий крок у разі необхідності, заявив він.

Він додав, що активізація бойових дій на Донбасі стане "початком кінця України".

"Я вважаю, що початок бойових дій-це початок кінця України. Це самостріл-постріл собі не в ногу, а в скроню", - заявив Козак.

Загострення на Донбасі: