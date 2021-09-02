У штаму "Дельта" знайшли нові перші симптоми: медик пояснив, чим вони небезпечні

У штаму "Дельта" знайшли нові перші симптоми / Reuters

У штаму "Дельта" коронавірусу COVID-19 медики все частіше і частіше виявляють нові перші симптоми, які відрізняють його від попередніх варіацій даної інфекції. Про це заявитивідомий медик Тарас Жиравецький - лікар одного з діагностичних центрів Львова.

Новими симптомами, за його словами, є:

проблеми з травленням-часто;

біль в попереку або м'язах − іноді.

При цьому, каже Жиравецький, загальний аналіз крові у пацієнтів часто не показує значних змін.

За словами медика, "Дельта " виявився значно потужнішим, ніж його Китайський попередник.

"Передається (штам "Дельта" − Главред) значно швидше, дійсно частіше у пацієнтів приєднується бактеріальна інфекція, яка не так легко піддається лікуванню навіть потужними антибактеріальними препаратами і на 6-7 день захворювання", - заявив Жиравецький.

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Як каже головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергія Федоренка, у багатьох нових пацієнтів з коронавірусом відсутні такі типові ознаки, як порушення нюху і смаку. Зате почастішали випадки розладів з боку шлунково-кишкового тракту.

"Збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту", − заявив він.

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Нагадаємо, раніше головний лікар діагностичного центру у Львові Тарас Жиравецький, через це серед громадян стався спалах захворюваності, який нагадав так званий шведський сценарій.

"У нас вийшов практично шведський варіант - ми зробили псевдолокдаун, тобто не справжній, тому хвиля була дуже потужна, і в кінці дуже багато людей перехворіло", – сказав медик.

При цьому уточнив, що пандемія COVID-19 нікуди не дінеться. Він зазначив, що нова хвиля захворювань в країні і світі безумовно буде, а побороти цей вірус людям так просто не вдасться.