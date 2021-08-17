У третини українців Зеленський викликає негатив: майже половина не хоче його другого терміну - опитування

Володимир Зеленський / Getty

Соціологічна служба Центру Разумкова провела соціологічне дослідження "Оцінка особистісних якостей і діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України".

Опитування проходило в липні-серпні 2021 року, йдеться в опублікованих даних.

48% українців негативно ставляться до балотування Зеленського на другий термін

Майже половина опитаних громадян України - 48% - негативно поставиться, якщо президент України Володимир Зеленський оголосить рішення про балотування на другий термін.

Зокрема, у респондентів запитали: "Якби Володимир Зеленський заявив про те, що він на наступних президентських виборах буде повторно балотуватися на пост президента України, як би ви до цього поставилися?".

В цілому серед усіх опитаних, відповідаючи на це питання, 21,9% заявили, що поставилися б до цього позитивно, 48% - негативно, 18,5% - байдуже, а 11,6% вагалися з відповіддю.

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/ razumkov.org.ua

Майже половина українців вважає, що особисті якості Зеленського не відповідають посаді президента

47,5% українців вважають особисті якості Володимира Зеленського такими, що більшою мірою не відповідають посаді президента України, свідчать результати соціологічного дослідження.

"47,5% респондентів вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) В.Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України, 17,6% вважають, що відповідають, а 27,5% - що відповідають і не відповідають в однаковій мірі. Відповідно, Індекс особистих якостей (цей і наступні індекси розраховувалися аналогічно індексу емоційних оцінок, тобто як різниця позитивних і негативних оцінок) практично не змінився: -29,0 в березні і -29,9 в липні-серпні", - йдеться в прес-релізі центру, оприлюдненому у вівторок.

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У ньому уточнюється, що в ході дослідження проводилася емоційна оцінка респондентами Зеленського, оцінка його особистісних якостей, професійного досвіду і компетентності, оцінка результатів діяльності, а також очікування від його майбутньої діяльності.

У третини українців Зеленський викликає негативні емоції

"Щодо емоційної оцінки, то 33,7% респондентів заявили, що президент України В.Зеленський викликає у них переважно негативні емоції, 19,2% переважно позитивні, 28,7% в рівній мірі негативні і позитивні, 13,9% не викликає якихось емоцій. Якщо розраховувати Індекс емоційних оцінок як різницю між часткою респондентів, у яких президент викликає позитивні емоції, і часткою тих, у кого він викликає негативні емоції, то цей індекс порівняно з березнем покращився з -20,2 до -14,5", - підкреслюють соціологи.

Вони відзначають, що даючи оцінку досвіду і компетентності Володимира Зеленського, які необхідні для того, щоб бути президентом України (за п'ятибальною шкалою, де найнижчий бал означає "професійний досвід і компетентність практично відсутні", а найвищий - що він "володіє значним професійним досвідом і компетентністю"), 53,9% опитаних вибирають бали "1" або "2", відповідні низькими оцінками досвіду і компетентності, а 19,0% - бали "4" або "5", відповідні високим оцінками досвіду та компетентності. Отже, Індекс досвіду та компетентності зріс з -42,4 до -34,9.

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"42,2% опитаних оцінюють наявні результати діяльності В.Зеленського на посаді президента України переважно негативно, 13,9% - переважно позитивно, а 39,8% відзначають, що є як негативні, так і позитивні результати. Отже, Індекс поточних досягнень фактично не змінився: - 28,4 в березні проти - 28,3 в липні-серпні", - підкреслюють в центрі.

Там додають, що 39,5% респондентів вважають очікування від подальшої діяльності Зеленського на посаді президента переважно негативними, 18,9% - переважно позитивними, 32,3% опитаних вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати. З огляду на це, індекс очікуваних досягнень мало змінився: згідно -21,6 в березні і - 20,6 зараз.

"Загальний індекс оцінки В.Зеленського (обчислений як середнє від вищенаведених індексів) згідно соціологічному тесту "політичне крісло" змінився з -28,3 до -25,6. Тобто оцінка громадянами президента в порівнянні з березнем дещо покращилася, хоча, як і раніше знаходиться в негативному діапазоні", - резюмують соціологи.

/ razumkov.org.ua

Нагадаємо, раніше, згідно з результатами опитування Центру Разумкова, проведеного з 29 липня по 4 серпня, за Зеленського готові віддати свої голоси 29% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

За п'ятого президента Петра Порошенка готові голосувати 16% опитаних, співголови фракції ОПЗЖ Юрія Бойка – 15%, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 11%.