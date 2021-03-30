У заступника голови КСУ є власна церква

Заступник голови КСУ володіє церквою / facenews.ua

Заступник голови Конституційний суд Сергій Головатий вказав у своїй декларації за 2020 рік майнові права на церкву, йдеться в документі.

У декларації чиновника зазначено, що суддя володіє:

житловим будинком під Києвом, площею 464 кв. м.,

4 земельними ділянками в Київській області,

двома квартирами в столиці площею 142 і 96,6 кв. м,

50% власності на житловий будинок у Смілі Черкаської області

земельною ділянкою в цьому ж регіоні.

З готівкових коштів суддя має:

25 тис гривень,

15 тис євро

$10 тис,

У банку у судді КСУ лежить 9 тис євро, 700 тис гривень і $735.

Однак справжнісінькою родзинкою в декларації Головатого стала церква Київського Патріархату (ліквідований у 2018 р. - ред.). Право на володіння об'єктом, площею 201 кв. м, суддя придбав ще в 2010 році, однак у своїй декларації він вказав його лише в 2020 р.

Для яких цілей слузі правосуддя потрібен цей храм, на даний момент невідомо.

Конституційний суд України