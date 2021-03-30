У заступника голови КСУ є власна церква

Право на володіння храмом чиновник придбав ще в 2010 році, але вказав її у своїй декларації тільки в минулому 2020 році.
Заступник голови Конституційний суд Сергій Головатий вказав у своїй декларації за 2020 рік майнові права на церкву, йдеться в документі.
У декларації чиновника зазначено, що суддя володіє:
- житловим будинком під Києвом, площею 464 кв. м.,
- 4 земельними ділянками в Київській області,
- двома квартирами в столиці площею 142 і 96,6 кв. м,
- 50% власності на житловий будинок у Смілі Черкаської області
- земельною ділянкою в цьому ж регіоні.
З готівкових коштів суддя має:
- 25 тис гривень,
- 15 тис євро
- $10 тис,
У банку у судді КСУ лежить 9 тис євро, 700 тис гривень і $735.
Однак справжнісінькою родзинкою в декларації Головатого стала церква Київського Патріархату (ліквідований у 2018 р. - ред.). Право на володіння об'єктом, площею 201 кв. м, суддя придбав ще в 2010 році, однак у своїй декларації він вказав його лише в 2020 р.
Для яких цілей слузі правосуддя потрібен цей храм, на даний момент невідомо.
Конституційний суд України
- Президент України Володимир Зеленський 27 березня скасував указ Віктора Януковича від 13 травня 2013 року Про призначення Олександра Тупицького головою КСУ і Олександра Касмініна суддею інстанції. Президент мотивував своє рішення інтересами національної безпеки країни.
- Представник президента в КСУ Федір Веніславський назвав рішення Зеленського законним і вказав, що Тупицький у 2014 році написав особливу думку про так званий "референдум" у Криму. Такими діями, за словами парламентарія, він виступив на боці Росії.
- КСУ 29 березня опублікував розпорядження Тупицького про скликання засідання Конституційного Суду на 12 квітня, в рамках якого судді мають намір розглянути інцидент зі звільненням Тупицького і Касмініна з інстанції.
Автор: Катерина Трохимчук