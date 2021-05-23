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У Зеленського анонсували нові санкції проти РФ і назвали причину

23 травня 2021, 22:39
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Міжнародні партнери України поінформовані з цього питання, підкреслив Олексій Арестович.

Арестович розповів про нові санкції проти РФ
РФ загрожують нові санкції, розповів Олексій Арестович / УНІАН

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що незабаром може бути прийнято рішення про розширенні санкцій проти Російської Федерації.

Як підкреслив він в ефірі каналу Дом, це може стати результатом наміру окупаційних адміністрацій в ОРДЛО переводити нерухомість переселенців у муніципальну власність.

Радник глави ОП попередив, що дії окупаційних адміністрацій в ОРДЛО можуть мати для РФ відповідні міжнародно-правові наслідки.

"МЗС дуже активно працює. І Офіс президента вважає це одним із серйозних дестабілізуючих чинників, який разом з роздачею паспортів, рублевою зоною та іншим носять характеристики повзучої анексії", - зазначив Арестович.

Він звернув увагу на те, що до міжнародних партнерів України донесена відповідна інформація.

"Наші партнери цілком розуміють, про що йде мова. Термін "повзуча анексія" звучить все частіше. Думаю, про це скажуть Путіну і на зустрічі з Байденом. І президент Зеленський підніме цю тему", - каже співрозмовник.

Він також анонсував низку заяв Міністерства закордонних справ з цього приводу.

"Все це стане предметом розглядів в міжнародних судах, в міжнародних організаціях, ООН, ОБСЄ і т.д. Ну і, безумовно, двосторонніх відносин. Це аргумент, який погіршує позицію Росії в мирному врегулюванні", - додав Арестович.

читайте такожСвавілля в "ДНР": як бойовики будуть віджимати квартири переселенців

Санкції проти Росії:

  • Раніше президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України Про санкції проти 138 юридичних і 674 фізичних осіб, серед них пов'язаних з агресією Російською Федерацією проти України і "злодії в законі".
  • 14 травня РНБО продовжила термін дії санкції проти певної кількості громадян і компаній Російської Федерації.
  • РНБО вирішила застосувати санкції проти 557 так званих "злодіїв у законі", з них 542 - це громадяни іноземних держав і 15 - громадяни України.
  • Ще РНБО вирішила застосувати санкції проти 111 так званих "кримінальних авторитетів".
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