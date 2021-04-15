У Зеленського анонсували засідання РНБО з новим пакетом санкцій

В ОП розповіли про нове засідання РНБО / УНІАН

У четвер, 15 квітня, відбудеться нове засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомили в Офісі президента.

На ньому будуть обговорюватися ситуація на Донбасі і питання розширення пакету санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем, розповіли в ОП.

"Сьогодні, 15 квітня 2021 року, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. На порядку денному - детальне обговорення ситуації з безпекою на сході країни, а також ситуації в національній економіці, враховуючи почався державою процес злому багаторічних корупційних схем", - сказано в повідомленні.

Одне з ключових питань порядку денного засідання РНБО буде розглянуто в закритому режимі, воно стосуватиметься обговорення ситуації на Донбасі.

Члени РНБО також розглянуть другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем.

"Контрабанда, яка за десятиліття набула загрозливих масштабів, істотно підриває нашу економічну безпеку і вимагає невідкладних рішень", - йдеться в повідомленні.

На засіданні будуть також обговорюватися більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави. Серед важливих - кібербезпека.

У розділі Різне, будуть винесені на розгляд членів колегіального органу спеціальні питання від глави держави.

читайте такожЗеленський запустив санкції проти Януковича, Азарова і Пшонки: повний список

Санкції проти контрабандистів:

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій сфері.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з наступними особами:

Вадимом Альперіним;

Олександром Чудаковим;

Віктором Шерманом;

Олександр Кравченко;

Володимиром Дідухом;

Іваном Бокало;

Валерієм Пересоляком;

Юрієм Кушніром;

Орестом Фирманюком;

Олександром Ериминчуком.

Проти перерахованих громадян також були введені персональні санкції "за контрабандизм".