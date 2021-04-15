У Зеленського анонсували засідання РНБО з новим пакетом санкцій

РНБО розгляне санкції щодо організаторів і виконавців контрабандних схем.
У четвер, 15 квітня, відбудеться нове засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомили в Офісі президента.
На ньому будуть обговорюватися ситуація на Донбасі і питання розширення пакету санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем, розповіли в ОП.
"Сьогодні, 15 квітня 2021 року, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. На порядку денному - детальне обговорення ситуації з безпекою на сході країни, а також ситуації в національній економіці, враховуючи почався державою процес злому багаторічних корупційних схем", - сказано в повідомленні.
Одне з ключових питань порядку денного засідання РНБО буде розглянуто в закритому режимі, воно стосуватиметься обговорення ситуації на Донбасі.
Члени РНБО також розглянуть другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем.
"Контрабанда, яка за десятиліття набула загрозливих масштабів, істотно підриває нашу економічну безпеку і вимагає невідкладних рішень", - йдеться в повідомленні.
На засіданні будуть також обговорюватися більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави. Серед важливих - кібербезпека.
У розділі Різне, будуть винесені на розгляд членів колегіального органу спеціальні питання від глави держави.
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Санкції проти контрабандистів:
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій сфері.
Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з наступними особами:
- Вадимом Альперіним;
- Олександром Чудаковим;
- Віктором Шерманом;
- Олександр Кравченко;
- Володимиром Дідухом;
- Іваном Бокало;
- Валерієм Пересоляком;
- Юрієм Кушніром;
- Орестом Фирманюком;
- Олександром Ериминчуком.
Проти перерахованих громадян також були введені персональні санкції "за контрабандизм".