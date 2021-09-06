У Зеленського готують зміни до Конституції України: Стефанчук розкрив деталі

Руслан Стефанчук розповів, як просувається робота з законопроектом про децентралізацію / Фото: УНІАН

Президентська команда готує зміни до Конституції України, і перше питання – децентралізація, розповів заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, "дійшли згоди вже практично за всіма параметрами, залишилися кілька нюансів". Зокрема, мова йде про те, чи буде статус юридичної особи у територіальних громад, передає РБК-Україна.

"Як фахівець з цивільного законодавства можу сказати, що у юридичних осіб є таке право як об'єднання, роз'єднання, злиття. Чи не призведе це до сепаратизму на державному рівні, якщо ми дамо такий статус? Це як елементарний приклад", - пояснив Стефанчук.

Крім цього, є різні позиції з питань, залишати чи не залишати районні ради, чи є голова органом чи посадовою особою, бо "тут виникає ціла низка проблем щодо наділення його повноваженнями".

"Важливим є також вирішення питань щодо процедури розпуску та нызка інших. І тому нам треба вирішити ці питання, за якими у нас вже озвучено всі аргументи. Просто необхідно ухвалити політичне рішення", - сказав Стефанчук.

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Заступник голови парламенту сподівається, що приблизно до кінця вересня законопроект буде внесений до Верховної Ради.

"Зараз стоїть питання завершення юридичного шліфування тексту. І я дуже сподіваюся, що до Дня місцевого самоврядування (7 грудня, - ред.), ми вже спробуємо це питання на якійсь стадії вирішити", - вважає він.

Для змін до Конституції необхідно дві сесії парламенту. Стефанчук спрогнозував, що якщо на сесії до нового року документ буде ухвалено в першому читанні, то вже в лютому може відбутися голосування в другому.

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