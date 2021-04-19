В ОП назвали єдиний шлях завершення війни на Донбасі

В ОП оцінили підсумки переговорів Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель.
Прес-секретар президента України Юлія Мендель прокоментувала перспективи продовження переговорів і врегулювання конфлікту на Донбасі дипломатичним шляхом.
Говорячи в ефірі телеканалу Дом про підсумки переговорів Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, вона підкреслила, що Україна налаштована на продовження переговорів.
Вона пояснила, що лідери трьох країн обговорювали кроки з виконання домовленостей для активного просування до миру.
"Україна налаштована на те, щоб рухатися далі, рухатися саме дипломатичним шляхом, активізувати процеси", – сказала вона.
За словами прес-секретаря президента, в ході тристоронніх переговорів обговорювався запропонований Німеччиною і Францією і доопрацьований Україною план врегулювання конфлікту – так звані кластери.
Мендель додала, що війна на Донбасі залишається єдиним конфліктом в Європі: "І президент Володимир Зеленський готовий зробити все для того, щоб її закінчити. Ангела Меркель і Еммануель Макрон підтримують цей крок. Європа хоче закінчення війни".
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Переговори Зеленського з Макроном і Меркель
- За підсумками переговорів канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський закликали Російську Федерацію відвести російські війська від українських кордонів.
- Лідери Німеччини, Франції та України обговорили питання безпеки на російсько-українському кордоні та на сході України.
- Вони закликали скоротити ці військові підкріплення для зниження напруги в ситуації.
- Також Меркель і Макрон підкреслили їх підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
- Лідери Німеччини і Франції підкреслили необхідність повного виконання Мінських угод обома сторонами і запевнили, що продовжать докладати свої зусилля в "нормандському форматі".