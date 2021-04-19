В ОП назвали єдиний шлях завершення війни на Донбасі

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський / Reuters

Прес-секретар президента України Юлія Мендель прокоментувала перспективи продовження переговорів і врегулювання конфлікту на Донбасі дипломатичним шляхом.

Говорячи в ефірі телеканалу Дом про підсумки переговорів Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, вона підкреслила, що Україна налаштована на продовження переговорів.

Вона пояснила, що лідери трьох країн обговорювали кроки з виконання домовленостей для активного просування до миру.

"Україна налаштована на те, щоб рухатися далі, рухатися саме дипломатичним шляхом, активізувати процеси", – сказала вона.

За словами прес-секретаря президента, в ході тристоронніх переговорів обговорювався запропонований Німеччиною і Францією і доопрацьований Україною план врегулювання конфлікту – так звані кластери.

Мендель додала, що війна на Донбасі залишається єдиним конфліктом в Європі: "І президент Володимир Зеленський готовий зробити все для того, щоб її закінчити. Ангела Меркель і Еммануель Макрон підтримують цей крок. Європа хоче закінчення війни".

читайте такожЩо привіз Зеленський з Парижа

Переговори Зеленського з Макроном і Меркель