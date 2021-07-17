У Зеленського назвали терміни візиту в США для зустрічі з Байденом

Володимир Зеленський / УНІАН

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров розповів про терміни візиту глави держави в США і його зустрічі з президентом Джо Байденом.

Зустріч президентів може відбутися в найближчі кілька тижнів, підкреслив Никифоров в ефірі Суспільного.

"Зустріч планується на останні дні липня, перші дні серпня, приблизно в цьому діапазоні", - сказав прес-секретар президента.

Никифоров також попросив не робити трагедію через те, що дата зустрічі змістилася. Він ще раз підкреслив, що зустріч активно готують, а узгодження дати залежить від логістичних і протокольних речей.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що візит президента України Володимира Зеленського в США пройде в серпні, а не липні, як про це неодноразово повідомляла українська сторона після телефонної бесіди лідерів двох країн.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на допомогу США в завершенні війни на сході України, приєднавшись до переговорів у Нормандському форматі або беручи участь у будь-якому іншому паралельному форматі.

"Чого ми очікуємо від зустрічі з президентом США? Конкретики, розуміння, питання: оборона, Безпека, Економіка. За всіма трьома напрямками, я вважаю, ми повинні розуміти, як ми можемо співпрацювати, де дійсно США нас будуть підтримувати", - сказав він.