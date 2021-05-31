У Зеленського назвали умову проведення референдуму щодо Донбасу

Україна робить все можливе для того, щоб знайти такий дипломатичний шлях, який забезпечить справжній тривалий мир, підкреслив Михайло Подоляк.
Україна проведе референдум щодо Донбасу, якщо такого кроку вимагатиме переговорний процес.
"Україна робить все можливе для того, щоб знайти такий дипломатичний шлях, який забезпечить справжній тривалий мир. Якщо одним із етапів на цьому шляху може стати всеукраїнський референдум, то потрібно враховувати ті запобіжники, які вже зафіксовані в прийнятому законі", - цитує РБК-Україна радника голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайла Подоляка.
При цьому він уточнив, що питання ОРДЛО не обов'язково стане однією з перших тим, що влада збирається винести на всенародне голосування.
Крім того, Подоляк підкреслив, що в порушення Конституції не будуть виносити ніяких питань на референдум – як і приймати будь-які рішення.
Референдум щодо Донбасу: новини
- Президент України Володимир Зеленський 20 травня розповів про те, що Банкова веде переговори з Кремлем щодо можливості організації зустрічі Зеленського і російського глави держави Володимира Путіна. Дану інформацію підтвердив і прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков.
- Як запевнив Зеленський, Київ продовжує працювати над ключовим планом щодо Донбасу, в якому передбачені переговори в рамках нормандського формату, зустріч з Путіним і підключення США до діалогу щодо ситуації на сході України.
- Президент Зеленський вважає, що якщо плани влади реалізувати не вдасться, питання Донбасу може бути розглянуте на референдумі.
- В Слузі народу пояснили, у чому проблема нової ідеї Зеленського щодо Донбасу. Результатами референдуму щодо Донбасу може маніпулювати Росія, вважає Роксолана Підласа.
Автор: Діана Бєловодська