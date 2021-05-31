У Зеленського назвали умову проведення референдуму щодо Донбасу / УНІАН

Україна проведе референдум щодо Донбасу, якщо такого кроку вимагатиме переговорний процес.

"Україна робить все можливе для того, щоб знайти такий дипломатичний шлях, який забезпечить справжній тривалий мир. Якщо одним із етапів на цьому шляху може стати всеукраїнський референдум, то потрібно враховувати ті запобіжники, які вже зафіксовані в прийнятому законі", - цитує РБК-Україна радника голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайла Подоляка.

При цьому він уточнив, що питання ОРДЛО не обов'язково стане однією з перших тим, що влада збирається винести на всенародне голосування.

Крім того, Подоляк підкреслив, що в порушення Конституції не будуть виносити ніяких питань на референдум – як і приймати будь-які рішення.

Референдум щодо Донбасу: новини