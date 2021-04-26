У Зеленського звернулися до США за військовою допомогою через дії РФ

Арахамія попросив у Конгресу $300 мільйонів військової допомоги / УНІАН

Глава партії Слуга народу Давид Арахамія просить Конгрес США надати Україні військову допомогу у зв'язку з нарощуванням російських військ уздовж кордонів.

Депутат висловив сподівання, що найближчим часом Україна зможе отримати військову допомогу завдяки прийняттю Сполученими Штатами двопартійного проекту закону "про партнерство з Україною у сфері безпеки", повідомляє пресслужба партії.

Зазначається, що цей документ передбачає збільшення щорічної військової допомоги до 300 млн доларів, включаючи надання летальної зброї.

За словами нардепа, наша країна продовжує докладати зусиль для вступу в НАТО.

"Протягом останніх двох років наш парламент зробив помітні кроки для впровадження реформ, що сприяють демократичним процесам, боротьбі з корупцією і приведенню наших Збройних сил у відповідність зі стандартами НАТО", – сказано в повідомленні.

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