У Зеленського звернулися до США за військовою допомогою через дії РФ

За словами Арахамії, Україна продовжує докладати зусиль для вступу в НАТО.
Глава партії Слуга народу Давид Арахамія просить Конгрес США надати Україні військову допомогу у зв'язку з нарощуванням російських військ уздовж кордонів.
Депутат висловив сподівання, що найближчим часом Україна зможе отримати військову допомогу завдяки прийняттю Сполученими Штатами двопартійного проекту закону "про партнерство з Україною у сфері безпеки", повідомляє пресслужба партії.
Зазначається, що цей документ передбачає збільшення щорічної військової допомоги до 300 млн доларів, включаючи надання летальної зброї.
За словами нардепа, наша країна продовжує докладати зусиль для вступу в НАТО.
"Протягом останніх двох років наш парламент зробив помітні кроки для впровадження реформ, що сприяють демократичним процесам, боротьбі з корупцією і приведенню наших Збройних сил у відповідність зі стандартами НАТО", – сказано в повідомленні.
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Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент Володимир Зеленський 1 лютого в інтерв'ю американським ЗМІ сказав, що в ході розмови з президентом США Джо Байденом він хотів би запитати у співрозмовника про те, чому Україна досі не в НАТО.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак 5 березня заявляв, що Україна є країною, яка воює і захищає цінності демократії. Київ виконує вимоги Північноатлантичного альянсу, тому має право вимагати інтеграції в НАТО.
- Президент Зеленський в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що вступ України в колективний блок безпеки є єдиним варіантом припинення російсько-українського конфлікту на Донбасі.