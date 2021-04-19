У Зеленського висунули РФ гучне звинувачення через перекриття Азова

Прикордонний катер України в Азовському морі / dpsu.gov.ua

Представник президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич прокоментував ситуацію з незаконним перекриттям Росією акваторії Азовського моря.

Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, МЗС України зажадав у Росії негайно скасувати протиправне рішення.

Представник президента в АРК каже, що дії РФ є грубим порушенням міжнародного права, зокрема — міжнародного морського права.

"Безумовно, щодо використання міжнародної Керченської протоки РФ не може здійснювати такі дії. Крім того, виникає питання про дотримання інших конвенцій міжнародного морського права. Наприклад, Конвенції про порятунок життів на морі та інших. Це може мати негативні наслідки, якщо трапиться якась катастрофа в цьому місці", - підкреслив він.

Український чиновник зазначив, що Україна разом з міжнародними партнерами може вплинути на те, щоб країна-окупант поводилася відповідно до норм міжнародного права.

"Що до інших варіантів, ми розуміємо, що Росія-держава-агресор, і інші варіанти, крім політичного, санкційного тиску, це підвищена увага до обороноздатності, зокрема на півдні", - додав Кориневич.

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Ситуація в Чорноморському басейні: