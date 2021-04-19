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У Зеленського висунули РФ гучне звинувачення через перекриття Азова

19 квітня 2021, 12:58

МЗС України зажадав від Росії негайно скасувати протиправне рішення.

В Азовському морі прикордонники провели навчання
Прикордонний катер України в Азовському морі / dpsu.gov.ua

Представник президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич прокоментував ситуацію з незаконним перекриттям Росією акваторії Азовського моря.

Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, МЗС України зажадав у Росії негайно скасувати протиправне рішення.

Представник президента в АРК каже, що дії РФ є грубим порушенням міжнародного права, зокрема — міжнародного морського права.

"Безумовно, щодо використання міжнародної Керченської протоки РФ не може здійснювати такі дії. Крім того, виникає питання про дотримання інших конвенцій міжнародного морського права. Наприклад, Конвенції про порятунок життів на морі та інших. Це може мати негативні наслідки, якщо трапиться якась катастрофа в цьому місці", - підкреслив він.

Український чиновник зазначив, що Україна разом з міжнародними партнерами може вплинути на те, щоб країна-окупант поводилася відповідно до норм міжнародного права.

"Що до інших варіантів, ми розуміємо, що Росія-держава-агресор, і інші варіанти, крім політичного, санкційного тиску, це підвищена увага до обороноздатності, зокрема на півдні", - додав Кориневич.

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Ситуація в Чорноморському басейні:

  • Два американських ескадрених ракетних есмінця знову вийшли з бази на грецькому острові Крит в напрямку чорноморських проток.
  • Раніше Міністерство оборони США (Пентагон) з кількох причин відмовилося від планів відправити есмінці своїх Військово-Морських сил транзитом по Чорному морю.
  • США не відправили кораблі в Чорне море, оскільки побоювалися загострення напруженості між Російською Федерацією і Україною і ескалації конфлікту на Донбасі, повідомляє американське видання Politico,
  • 15 квітня Міністерство закордонних справ України висловило протест РФ через обмеження свободи судноплавства в Чорному морі на тлі перекидання військових кораблів з Каспійського моря.
новини Росії Азовське море новини України Антон Кориневич
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