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У Зеленського відповіли на фантазію Путіна про "зовнішнє управління" Україною

1 липня 2021, 13:26

Риторика керівництва Росії не змінюється вже багато років, підкреслив Михайло Подоляк.

Володимир Путін
У Володимира Зеленського оцінили висловлювання Володимира Путіна / Фото Reuters

В Офісі президента України прокоментували заяву президента РФ Володимира Путіна про нібито "зовнішнє управління" Україною.

В Україні чітко сформовані зовнішньополітичні пріоритети і теплі партнерські відносини з країнами Заходу, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк УНІАН.

Він упевнений, подібна риторика керівництва Росії не змінюється вже багато років.

"Так що її повторення зараз не повинно дивувати. Очевидно також, що за останній час Україна, завдяки своїй публічній і дипломатичній активності, істотно наростила, скажімо так, суб'єктність", - заявив він.

"Очевидно, що і близько немає ніяких ознак "зовнішніх управлінь", але є абсолютно чітко сформовані зовнішньополітичні пріоритети і збудовані теплі партнерські відносини. Тим не менш, ми прекрасно розуміємо коріння подібної російської риторики і яким саме цілям вона служить", - додав радник керівника ОП.

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При цьому Подоляк наголосив на важливості того, що було обставлено такою російською риторикою, і як вона пов'язана з поточною ситуацією.

"Пан Путін так чи інакше безумовно підтвердив готовність провести прямі переговори з президентом України. Але при цьому вписав свою готовність в такий контекст, що можна зробити висновок: для російської сторони бажано хоча б деяке ослаблення довірчих зв'язків України з нашими партнерами на Заході", - підкреслив він.

читайте такожЖовто-блакитний прапор над Держдумою і гривні в Москві: Зеленський відповів Путіну на "єдиний народ"У свою чергу в Офісі президента не вважають правильним пов'язувати ті гострі питання, які можуть бути вирішені в результаті двосторонніх переговорів президентів України і Росії, з якимись іншими темами.

"Якщо у керівництва Росії є реальна готовність вирішувати існуючі проблеми і знайти шлях до припинення війни, то для цієї мети необхідна зустріч глав держав. Готовність до такої зустрічі з боку Росії - це позитив. Залишилося узгодити технічні нюанси організації. Українська сторона при цьому відмінно розуміє, який саме порядок вона готова обговорювати і в якому саме контексті", - резюмував він.

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Раньше Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.

У відповідь Путін заявив, що Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".

Пізніше Зеленський заявив, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним.

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